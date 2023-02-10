噁！開心到餐廳慶生...餐後水果竟有發霉小黑點

有民眾上網爆料，位在高雄明誠路一家餐廳，香蕉很澀、蓮霧長黑點、發霉，食材未把關，消費者應慎選。高市衛生局獲報派員查察並採檢，指如果水果檢體驗出黴菌，將依食品安全管理法開罰6萬。

網友指出，9日和家人到明誠路一家餐廳慶生，結果餐後香蕉不熟、咬下去還很澀.跟服務人員反映，服務員指會跟廚房說，不只如此，水果區竟長霉菌，再跟服務人員反映，答案仍是「喔，會跟廚房說」!

連續發現水果有問題的網友留言說，這是什麼樣的餐廳，客人還會再去嗎？更批餐廳食材未把關，失格。

高市衛生局獲報左營區餐飲業餐後水果發霉，即派員到現場稽查。業者表示當日水果外皮有黑點，已立即下架；稽查人員現場並抽驗水果檢體，倘經檢出黴菌，將依食品安全衛生管理法第15條第1項第1款裁處新臺幣6萬元以上罰鍰。