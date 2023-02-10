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共度情人節 高市青年局激推到這幾家浪漫一下！

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「浸劇場」集展演、人文及咖啡美食於一體間，今年情人節檔期推出「心動趴」。圖／高市青年局提供
「浸劇場」集展演、人文及咖啡美食於一體間，今年情人節檔期推出「心動趴」。圖／高市青年局提供

再過幾天是西洋情人節，高市青年局盤點多家青創店家，用餐有美食、送禮有特色，還能透過有趣的情感交流體驗遊戲，讓戀情加溫，廣邀愛侶享受高雄浪漫。

青年局推薦市內幾家具有情人節特色餐廳，供情侶們選擇。位在前鎮區的「雅樂廚苑」是家深具氛圍感的無菜單約會餐廳，裝潢復古典雅、具異國風情，適合情人節共享甜蜜時光；餐點依季節食材適性料理，情人節檔期推出的特色套餐佐葡萄酒，更是美味。

專攻乾燥花、不凋花藝設計的「魚鹿URU」，品牌理念自由奔放且不受框架拘束，今年為戀人客製屬於彼此的定情花束，其中熱銷款是玻璃花盅，也能替消費者量身打造特殊花色，把滿滿愛意傳達給心上人。

「浸劇場」是集展演、人文及咖啡美食的的複合式空間，節慶檔期常辦主題活動，今年情人節檔期推出「心動趴」，邀青年男女現場表演節目、玩互動遊戲與交誼，讓參與者發掘自我並互相認識。青年局長張以理指年後天氣漸暖，青年朋友可多光顧高雄優質青創店家，共享浪漫。

「魚鹿URU」花藝設計客製多元。圖／高市青年局提供
「魚鹿URU」花藝設計客製多元。圖／高市青年局提供
「雅樂廚苑」餐點依季節食材適性料理，情人節檔期推出的特色套餐佐葡萄酒。記者王昭月／翻攝
「雅樂廚苑」餐點依季節食材適性料理，情人節檔期推出的特色套餐佐葡萄酒。記者王昭月／翻攝
位在前鎮區的「雅樂廚苑」裝潢復古典雅、具異國風情，是深具氛圍感的無菜單約會餐廳，適合情人節共享甜蜜時光。記者王昭月／翻攝
位在前鎮區的「雅樂廚苑」裝潢復古典雅、具異國風情，是深具氛圍感的無菜單約會餐廳，適合情人節共享甜蜜時光。記者王昭月／翻攝

情人節 青年 餐廳

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