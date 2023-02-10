共度情人節 高市青年局激推到這幾家浪漫一下！

再過幾天是西洋情人節，高市青年局盤點多家青創店家，用餐有美食、送禮有特色，還能透過有趣的情感交流體驗遊戲，讓戀情加溫，廣邀愛侶享受高雄浪漫。

青年局推薦市內幾家具有情人節特色餐廳，供情侶們選擇。位在前鎮區的「雅樂廚苑」是家深具氛圍感的無菜單約會餐廳，裝潢復古典雅、具異國風情，適合情人節共享甜蜜時光；餐點依季節食材適性料理，情人節檔期推出的特色套餐佐葡萄酒，更是美味。

專攻乾燥花、不凋花藝設計的「魚鹿URU」，品牌理念自由奔放且不受框架拘束，今年為戀人客製屬於彼此的定情花束，其中熱銷款是玻璃花盅，也能替消費者量身打造特殊花色，把滿滿愛意傳達給心上人。