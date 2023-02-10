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說明會前釋利多 高市府盼順利推進大林蒲遷村案

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市都發局表示，大林蒲遷村案將再興建500戶，含原先規畫共750戶，安置無自有住宅的弱勢民眾。記者王昭月／翻攝
高市都發局表示，大林蒲遷村案將再興建500戶，含原先規畫共750戶，安置無自有住宅的弱勢民眾。記者王昭月／翻攝

大林蒲遷村案爭議不休，經濟部與高雄市政府明天召開第4次說明會前夕，高市府釋出利多，私有住商土地協議價購價格由每坪14.05萬元提高14.5萬元，另將與中央合作興建750戶社宅，保障無房無地遷村弱勢戶，盼促成盡快遷村。

高雄市長陳其邁仍將親上火線，出席大林蒲遷村說明會，高市都發局長吳文彥則表示，因應土地成本提高，私有住商土地協議價購價格將由每坪14.05萬元提高到每坪14.5萬元，選擇領現金或房屋方案的民眾可換得較高的協議價額，保障財產權。

第4次大林蒲遷村安置計畫書（草案）說明會明早10點在中油大林蒲活動中心召開，高市府會前再釋利多，表達「誠意」。

都發局長吳文彥說，遷村安置計畫中，除經濟部規劃興建的250戶出租型安置住宅外，市府也爭取內政部協助，於安置地區再建500戶社宅，優先提供大林蒲無自有房屋且符合社宅資格的居民申請居住；其他區域社宅，也會保留一定名額提供申請。都發局表示，為加速興建社會住宅供民眾承租入住，高市至今年 元月已決標社宅達 8710 戶。

社宅

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