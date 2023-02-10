城鄉孩子閱讀福利無差距 恆春社福館繪本共讀樂無窮

屏東縣旅遊熱門地的恆春半島雖有山海美景，但人文資源相對缺乏，縣府斥資1.4億元打造的恆春社會福利綜合館，有鑑於生活恆春半島的孩子，僅透過學校、網路及電視吸收成長需要的養分，知識獲取和文化刺激管道較不足，特別推出親子繪本共讀，半年來受到家長好評，也在網路社群分享照顧「在地孩子閱讀福利」措施，盼更多家長加入親子共讀行列。

恆春社福館去年8月啟用，也象徵屏東縣社福服務網「最後一塊拚圖」完成，提供公共托育家園、托育資源中心、青少年兒童服務及家庭福利中心等空間，建立不分年齡、跨世代、跨族群和無障礙的多元照顧服務空間；另保留登錄為歷史建築的日治時代恆春郡役所日式建築，透過新舊建築、開放式空間及融入百年恆春古城意象，成為休憩和觀光新地標。

縣府社會處表示，恆春社福館親子繪本室藉由打造活潑、溫馨、舒適的場域，提供上千本兒童繪本，讓大人小孩都能享受在閱讀樂趣中，提供半島孩子多元的語文、文化刺激，不因地處偏遠受到限制，讓在地孩子的閱讀福利也受到地理位置距離的限制。

社會處說 除提供童趣、輕鬆的閱讀空間外，繪本室固定於每月第一周邀請晴天老師帶領親子繪本共讀，聽完好聽的繪本故事後，還有好玩的手作活動；每季辦理一次小小孩與家長可一起欣賞的親子電影，播放迪士尼與皮克斯系列動畫電影，讓在地孩子擁有的成長資源，沒有城鄉差距。