鳳梨彩帽地景「旺福鴞」 屏科大守護貓頭鷹與鳳梨產業

屏東縣高樹鄉鳳梨採帽地景「旺福鴞」，民眾搭乘雙層巴士假日列車從高空俯瞰，彩色鳳梨田間一顆顆戴帽子鳳梨，是為防止鳳梨果實曬傷所做的防曬。「旺福鴞」發想來自於屏科大鳥類生態研究室團隊們，推出生態農產品「貓頭鷹鳳梨」與「鴞旺來」的田間推廣理念，鳳梨產業也可以保護貓頭鷹的生態理念。

屏東縣府勞青處推動鳳梨彩繪農客松培訓及競賽，鳳梨彩帽設計由屏科大獲首獎金獎，得獎團隊繪製「旺福鴞」，搭上雙層巴士，在高樹鄉銀獅農場附近可以看見彩虹貓頭鷹在鳳梨田中在月光下賞星星的地景。

「旺福鴞」設計理念，是延續屏科大鳥類生態研究室協助推出生態農產品「貓頭鷹鳳梨」及「鴞旺來」的田間推廣，青年們在田間透過彩色地景，傳達鳳梨產業保護護貓頭鷹的生態理念。

屏科大鳥類生態研究室成員、隊長王婉儀說，研究室夥伴與親友團組隊獲金獎，能繪製那麼美的地景、付諸實踐，真的很感動。來屏東玩，不只是可以去熱博看彩繪水稻田，還可以搭雙層巴士到高樹看鳳梨彩帽貓頭鷹，順遊智慧農業學校。

屏科大鳥類生態研究室的成員們，近年協助屏縣府及屏東林管理處，推展生態服務給付及棲地營造。去年度由林務局補助，透過屏東縣政府發出符合不投放鼠藥、不使用防鳥網、不使用捕獸夾，且農藥殘留符合安全標準的農民，就能領取保護瀕臨絕種的草鴞生態服務給付獎勵金。

屏科大鳥類生態研究室協助屏林管理處進行棲地營造，會同水利單位同意，在高草灘地間種植白茅草，營造瀕臨絕種的草鴞生存棲地。結合通路端全聯推出屏185「貓頭鷹鳳梨」，與遠雄人壽企業在高樹鄉推廣貓頭鷹保育課程及員工企業禮盒「鴞旺來」生態物產，讓在地守護生態及貓頭鷹保育的理念讓更多人知道。

屏科大鳥類生態研究室研究員林惠珊說，草鴞屬瀕臨絕種第一級保育類野生動物，全台族群數量估計約500隻，在屏東的高樹、九如、里港、鹽埔、屏東市等地，都有發現草鴞蹤跡，數量稀少，若不積極保育就來不及了。研究室成員們，秉持大學社會責任USR理念，與公部門、私人企業、超市量販通路、在地農友協助、地景繪製專業及生態復育的信念，盼擴大讓更多人參與屏東縣貓頭鷹保育。