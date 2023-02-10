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遊艇帆船休閒蓬勃發展 官方首辦夯遊程短影音賽
國內帆船和遊艇休閒活動近年蓬勃發展，屏東大鵬灣國家風景區較不受東北季風影響，每月都有團體包船航向小琉球一日遊，為徵集全台具潛力的遊艇、帆船遊程，也為4月登場的「大鵬灣帆船生活節」暖身，交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，徵件至24日止，經評選及網路票選產出4項冠軍，讓台灣優質的遊艇、帆船遊程被看見。
鵬管處說，南部氣候得宜，以屏東大鵬灣為母港的帆船和遊艇業者，主打休閒遊憩的遊艇遊程，已發展成熟且豐富多樣，船上自備立式划槳、造型泳圈等，加上船隻上補給完善，藉此提供小琉球半日遊、一日遊、兩日遊的遊程方案，可在大鵬灣出發航向小琉球，體驗如同到國外才能享受的跳島遊； 濱灣碼頭備48個泊位，因不受東北季風影響，在冬季，北部遊艇、帆船就如同遊牧民族南遷泊靠大鵬灣。
鵬管處說，台灣擁有豐富的海洋觀光資源，國內動力小船駕駛訓練機構逐年成長，顯現愈來愈多民眾參與遊艇休閒活動，而且從南到北各有特色，盼藉短影音競賽活動，讓優質的遊艇帆船遊程增加能見度，也希望更多國際及國內遊客透過遊艇的視角，體驗台灣海洋最獨特的魅力；比賽經2個階段評選及網路票選，再產出網路人氣獎、最佳遊程優勝獎、最佳遊程創意獎和最佳遊程特別獎各1名，得獎者將有獎金及行銷分享，3月22日在交通部頒獎。
鵬管處說，每年4月登場的「大鵬灣帆船生活節」，結合食、宿、遊、購等觀光產業，除了遊艇船聚、自駕體驗和一日船長體驗，並規畫帆船競賽嘉年華及將屏東創意產品及小旅行精彩呈現的屏東觀光圈市集，周邊活動也加碼從搖滾樂到爵士樂，搭配藝術裝置、璀璨燈飾、海邊電影院。
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