遊艇帆船休閒蓬勃發展 官方首辦夯遊程短影音賽

國內帆船和遊艇休閒活動近年蓬勃發展，屏東大鵬灣國家風景區較不受東北季風影響，每月都有團體包船航向小琉球一日遊，為徵集全台具潛力的遊艇、帆船遊程，也為4月登場的「大鵬灣帆船生活節」暖身，交通部航港局與鵬管處合推遊艇、帆船遊程短影音競賽，徵件至24日止，經評選及網路票選產出4項冠軍，讓台灣優質的遊艇、帆船遊程被看見。

鵬管處說，南部氣候得宜，以屏東大鵬灣為母港的帆船和遊艇業者，主打休閒遊憩的遊艇遊程，已發展成熟且豐富多樣，船上自備立式划槳、造型泳圈等，加上船隻上補給完善，藉此提供小琉球半日遊、一日遊、兩日遊的遊程方案，可在大鵬灣出發航向小琉球，體驗如同到國外才能享受的跳島遊； 濱灣碼頭備48個泊位，因不受東北季風影響，在冬季，北部遊艇、帆船就如同遊牧民族南遷泊靠大鵬灣。

鵬管處說，台灣擁有豐富的海洋觀光資源，國內動力小船駕駛訓練機構逐年成長，顯現愈來愈多民眾參與遊艇休閒活動，而且從南到北各有特色，盼藉短影音競賽活動，讓優質的遊艇帆船遊程增加能見度，也希望更多國際及國內遊客透過遊艇的視角，體驗台灣海洋最獨特的魅力；比賽經2個階段評選及網路票選，再產出網路人氣獎、最佳遊程優勝獎、最佳遊程創意獎和最佳遊程特別獎各1名，得獎者將有獎金及行銷分享，3月22日在交通部頒獎。