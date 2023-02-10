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屏東縣里港鄉開始接用自來水 年底前全鄉普及率提高3成

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港鄉自來水普及率低，經調查後全鄉有超過3千戶申設自來水，自來水用戶水表啟用。圖／屏東縣府提供
屏東縣里港鄉自來水普及率低，經調查後全鄉有超過3千戶申設自來水，自來水用戶水表啟用。圖／屏東縣府提供

提升自來水供水普及率是屏東縣府施政目標之一，屏東縣里港鄉自來水供水普及率僅1.09％，幾乎全鄉未接用自來水，長期使用地下水，2020年經調查接用自來水意願全鄉超過6成，歷時2年多，鄉內今年過年前迎來自來水，預估今年底前全鄉自來水普及率提高為3成。

水利處表示，里港鄉為新設自來水管線系統區域，建設經費除由台水公司投資外，中央由前瞻基礎建設「無自來水地區供水改善計畫」經費支持，縣府亦自籌縣款支應自來水用戶設備外線補助配合款，民眾負擔裝設自來水所需費用可大幅減少。

水利處提到，里港鄉目前申請戶超過3000戶，經民眾及各單位配合辦理，終於今年春節前，塔樓、大平等村開始供水，另過江、玉田等村延管工程完工，俟洗管、出水末端水質檢測合格後將儘快供水，永春及春林等村仍持續趕工中，視進度陸續供水，預計今年底前完工，屆時自來水普及率提高為3成。

水利處指出，統計至去年底，屏東縣自來水供水普及率提升至65.52％，縣府要求台水公司持續建置，使民眾享有基本用水權益，維護用水安全。

屏東縣里港鄉自來水普及率低，經調查後全鄉有超過3千戶申設自來水，自來水送水管橋施工情況。圖／屏東縣府提供
屏東縣里港鄉自來水普及率低，經調查後全鄉有超過3千戶申設自來水，自來水送水管橋施工情況。圖／屏東縣府提供

屏東縣 水質 地下水

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