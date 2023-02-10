屏東縣里港鄉開始接用自來水 年底前全鄉普及率提高3成
提升自來水供水普及率是屏東縣府施政目標之一，屏東縣里港鄉自來水供水普及率僅1.09％，幾乎全鄉未接用自來水，長期使用地下水，2020年經調查接用自來水意願全鄉超過6成，歷時2年多，鄉內今年過年前迎來自來水，預估今年底前全鄉自來水普及率提高為3成。
水利處表示，里港鄉為新設自來水管線系統區域，建設經費除由台水公司投資外，中央由前瞻基礎建設「無自來水地區供水改善計畫」經費支持，縣府亦自籌縣款支應自來水用戶設備外線補助配合款，民眾負擔裝設自來水所需費用可大幅減少。
水利處提到，里港鄉目前申請戶超過3000戶，經民眾及各單位配合辦理，終於今年春節前，塔樓、大平等村開始供水，另過江、玉田等村延管工程完工，俟洗管、出水末端水質檢測合格後將儘快供水，永春及春林等村仍持續趕工中，視進度陸續供水，預計今年底前完工，屆時自來水普及率提高為3成。
水利處指出，統計至去年底，屏東縣自來水供水普及率提升至65.52％，縣府要求台水公司持續建置，使民眾享有基本用水權益，維護用水安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言