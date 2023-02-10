不畏疫情發展得來速 內門「宋江大宴」今起開放訂桌
高雄宋江陣系列活動2月25日開幕，以辦桌文化聞名的內門總鋪師再度配合活動推出「宋江大宴」，今天上午10點起開放預訂，每桌1萬元，須以桌為單位，共有2月25、2月26日及3月4日場次可選擇。高市觀光局說，228連假期間可安排行程，白天看陣頭展演、晚上吃辦桌。
2023高雄內門宋江陣2月25日至3月8日在內門南海紫竹寺舉辦，今年宋江大菜的掌杓大廚阿隆師（湯富隆）具備雙重身分，不僅是資深總鋪師，同時也是今年度主辦單位南海紫竹寺的新任主委，將在活動中大展身手。
湯富隆說，以「傳統佳餚融合現代享受」為出發點，宴席會場佈置不同以往，規畫飯店式桌椅及全瓷器餐具及水冷扇等設備，用燈籠妝點用餐場地營造氛圍，讓遊客體驗傳統流水席的新面貌。
觀光局長高閔琳表示，內門惡地形耕作不易，發展出台灣特有的總鋪師辦桌產業，近年疫情影響導致外燴訂單減少，不少在地總鋪師在自家門口擺攤銷售現煮現賣的辦桌菜，臨路馬路銷售辦桌菜，顧客買了就走，強調「得來速」購買概念，另有不少總鋪師發展電商通路，成功反轉逆勢，展現不屈不撓的台灣精神。
觀光局指出，宋江大宴包含十道佳餚，包括「鮪魚來富獻藝秀」、「福兔臨門錦繡拼盤」、「大鴻展翅羅漢羹」、「年年有魚（石斑魚）吉慶家」、奶酥包拼櫻花蝦油飯「玉兔春暖綻櫻花」、雞仔豬肚鱉「金雞報喜迎豐歲」、陶板鹽焗大蝦「紅紅火火慶富貴」、唐朝一品封肉「封收大吉鑼鼓喧」、「瑞果繽紛合家歡」和「波波熊冰雪奇宴」手工雪酪冰淇淋。
此外，2月25日、26日及3月4日晚上六點入席，共有三天場次可選擇。訂席辦法公布於2023高雄內門宋江陣官方網站，民眾可透過宋江陣官網連結https://www.who-ha.tw/chefstable填寫訂席資料，或透過0988-281-452訂席專線預定。
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