前立委洪奇昌跨海出席旅發會員大會 為金門觀光獻策

台灣觀光旅遊聯盟總會長、前立委洪奇昌昨出席金門縣旅遊發展協會會員大會，為金門的旅遊發展「獻策」，他認為金門可發展「包機」的旅遊形式，將海外有大量金門僑民的東南亞國家吸引到金門旅遊，形成新的觀光旅遊模式；此外，他也提到以小三通為基礎，透過政府相關部門的合作協力，在逐步開放中讓金門的旅遊做更寬廣的延伸。

這項金門旅遊發展協會會員大會於昨日晚間召開，會議由理事長陳金福（兼任台灣觀光旅遊聯盟總會副會長）主持，副理事長孫惠文，及協會會員出席。此外，洪奇昌及創會總會長吳敏也特別跨海出席，與會貴賓眾多。

陳金福在致詞時表示，隨著疫情解封，未來兩岸的旅遊業務，金門需要台灣總會的大力協助，期盼能在台金通力合作之下，把金門的旅遊市場帶向更好的方向。

洪奇昌則提出，疫情期間，受衝擊最深的就是服務業，其中觀光旅遊、餐飲、旅館、旅行、遊覽車等行業更是重中之重，他轉述總統蔡英文在去年召開國安會議提出7點宣示中，其中一項關於觀光產業的目標，希望今年要吸引600萬境外觀光客來台旅遊，除了振興國內原有旅遊外，還要再增加600萬海外旅客，當中還包含有100萬的大陸旅客。明確的數字也代表著在未來的這一年內，兩岸之間的人員往來將會從現在開放探親、商務、專業外，逐步朝向旅客自由行、團體旅遊方面來開放了。

洪奇昌說，金門是兩岸開放的第一線，小三通雖在2月7日後，仍持續通航，但目前仍然無法滿足各界的期待，他也盼望能以小三通為基礎，透過政府相關部門的合作協力，在開放過程中讓金門的旅遊做更長、更廣的延伸。

洪奇昌也建議，金門有許多海外僑親，政府目前提出藉適度的獎勵與補助，鼓勵台商企業員工赴台旅遊，但境外旅客因停留天數，金門不是其旅遊首選，他認為，金門可考慮運用「包機」方式，讓旅客直飛金門旅遊三至五天，尤其是馬來西亞等僑民眾多的國家，讓他們到金門來尋根，這可以透過與僑委會、僑居地華僑協會或是金門的同鄉會一起努力。