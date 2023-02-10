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為土耳其祈福 屏東燈節水舞秀 融合土耳其藍燈傳遞祝福

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
土耳其與敘利亞交界日前發生百年強震，屏東燈節在復興公園3D水舞將點亮土耳其藍，為當地人民祝禱，期望將深刻的祝福傳遞給土耳其。圖／屏東縣府提供
土耳其與敘利亞交界日前發生百年強震，屏東燈節在復興公園3D水舞將點亮土耳其藍，為當地人民祝禱，期望將深刻的祝福傳遞給土耳其。圖／屏東縣府提供

土耳其與敘利亞交界日前發生百年強震，屏東縣消防局特搜大隊赴當地救災，為祈求土耳其平安，屏東燈節在復興公園的3D水舞將點亮土耳其藍，為當地人民祝禱，期望將深刻的祝福傳遞給土耳其。

縣長周春米說，土耳其地震造成數以千計民眾遇難，台灣發生921大地震時土耳其救難隊伸出援手，救助台灣，許多人仍銘記在心，現在土耳其有難，輪到台灣給予回報。除出動搜救隊救災外，屏東在復興公園的水舞表演點亮土耳其藍，為土耳其祈福。

縣府傳播處指出，土耳其藍對於土耳其來說是充滿寓意的顏色，除了它是個三面環海的國家以外，還有藍色清真寺，因清真寺內牆壁全部用藍、白兩色的依茲尼克瓷磚裝飾而得名，而以土耳其玉製成的藍眼石也被當地人民視為好運的象徵，能帶來平安。

縣府將復興公園的水舞秀融合土耳其藍期望土耳其能盡快度過此次難關，就像這個顏色象徵的平安、幸運，透過光影凝聚希望及台灣民眾的向心力，邀請縣民響應祈福活動，一起為土耳其祝禱，獻上最真摯的祝福。

縣府指出，台灣兩支搜救隊也於日前出發災區救援，屏東特搜40人支援我國第二梯次援助土耳其的人道救援行列，深夜搭乘土耳其航空啟航，抵達土耳其後轉機進災區，將以最快速度進入災區，展開救援行動，刻不容緩。

周春米搜救隊員，當地餘震不斷，氣候嚴寒，保暖工作需做足，救人的同時也務必注意自身安全，平安返台。

土耳其與敘利亞交界日前發生百年強震，屏東燈節在復興公園3D水舞將點亮土耳其藍，為當地人民祝禱，期望將深刻的祝福傳遞給土耳其。圖／屏東縣府提供
土耳其與敘利亞交界日前發生百年強震，屏東燈節在復興公園3D水舞將點亮土耳其藍，為當地人民祝禱，期望將深刻的祝福傳遞給土耳其。圖／屏東縣府提供
土耳其與敘利亞交界日前發生百年強震，屏東燈節在復興公園3D水舞將點亮土耳其藍，為當地人民祝禱，期望將深刻的祝福傳遞給土耳其。圖／屏東縣府提供
土耳其與敘利亞交界日前發生百年強震，屏東燈節在復興公園3D水舞將點亮土耳其藍，為當地人民祝禱，期望將深刻的祝福傳遞給土耳其。圖／屏東縣府提供

土耳其 屏東縣 921大地震

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