屏東阿禮部落劃自然人文生態景觀區 縣府籲民眾勿擅闖

屏東縣霧台鄉大武、阿禮與神山部落在2020年劃設為自然人文生態景觀區範圍，依發展觀光條例進入要有導覽人員陪同，阿禮部落配合霧台鄉公所舉辦2023春遊霧台，搭配賞櫻，今年春節開放10天，吸引近3千人次到訪，第二梯次開放2月25日到2月28日，縣府交旅處與公所呼籲民眾，請勿在開放期間擅闖部落管制範圍。

近期發生部落族人在勸導山友、遊客時發生口角衝突，山友認為，山林開放政策，若有相關管制範圍、時間，相關配套都要說明清楚，若配套措施沒有做好，就容易亂套。縣府交旅處指出，山友登山非專案期間免收費，但一定要申請入山證明，並私訊「阿禮部落自然人文生態景觀區」官方臉書，專案期間和遊客一樣要繳100元。

縣府交旅處指出，阿禮部落在2020年劃設入「霧台鄉自然人文生態景觀區」範圍內，依發展觀光條例第19條及第62條規定，應由專業導覽人員陪同進入，違者可處新台幣3萬元以下罰鍰。

阿禮部落為因應「2023春遊霧台系列活動」人潮，在1月20日至29日及228四天連假，推出百年頭目石板家屋等定點導覽服務，專案期間免預約，每人收費新台幣100元，收費內容包括開放範圍場域保險、導覽人員及交通安全人員津貼等，可保障活動期間入園旅客安全。

交旅處指出，近日發現民眾非開放時間擅入部落，因阿禮部落地處偏遠、道路狹窄、警消救援不易，民眾擅闖除有危害部落環境，也易發生意外、危及自身性命安全。

交旅處與霧台鄉公所鄭重呼籲，1月30日至2月24日非阿禮部落開放期間，霧台鄉公所已在台24線臨45便道管制紅門架設公告，呼籲賞櫻民眾請勿於非開放期間擅入管制範圍內，以免發生危險，如有民眾擅闖將勸離。

交旅處指出，阿禮部落劃設自然人文生態景觀區後，今年3月將推出兩條遊程，古道導覽、百年石板家屋導覽，5人成行，一條遊程一個人收費600元，5天前預約，每天一條遊程總量管制最多40人。