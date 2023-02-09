警局交接典禮 曾有慶、黃維章2金門子弟回鄉服務成焦點

金門縣警察局今日舉行金城分局、金湖分局新任分局長交接典禮，由金門副縣長李文良主持，李文良特別點名提及新任的主任秘書及督察長，是由金門縣籍子弟曾有慶及黃維章陞任，實屬不易，這也表示我們金門子弟在警界的優異表現，獲得大家的認可，才能榮耀回歸。

「金門縣警察局卸任、新任分局長聯合交接典禮」今日上午11時在金門縣警察局四樓禮堂舉行，由李文良主持，包括副議長歐陽儀雄、議員周子傑、洪成發、王國代、董森堡與義警大隊長陳緣姿等人都到場觀禮。

在李文良的監交下，新任金城分局長方子欽及新任金湖分局長陳科宏上任；另外新任縣警局主任秘書由曾有慶接任，新任縣警局督察長由黃維章接任，兩位都是金門子弟，回鄉服務，也成為現場焦點。

李文良在致詞時表示，對於卸任分局長因工作表現優異，榮調各縣市警察局重要分局，感到高興；另一方面也要對新任主任秘書、督察長及分局長榮膺新職表達祝賀之意，他提及新任的主任秘書及督察長，分別由金門縣籍子弟曾有慶及黃維章陞任，實屬不易，也是表示我們金門子弟在警界的優異成績獲得大家的認可，才能榮歸故里。

李文良也期勉警察局同仁，雖然維護社會治安工作辛苦勞累，但卻是行善積德的志業，請大家帶著任警職的初衷放手去做，把成績做出來，回報縣民的需求和期待，爭取民眾的信心與信賴，共同創造和諧安寧的社會。

本次得以輪調回到故鄉的曾有慶及黃維章均表示，有機會能再回到家鄉金門為鄉親服務，備感榮幸，會全力以赴為鄉親服務，讓金門有良好的治安。

新任主任秘書曾有慶，中央警官學校行政警察學系59期畢業，歷任本縣警察局副隊長、副分局長、副大隊長、科長、隊長、臺東縣警察局大武分局、新竹市警察局第三分局、第一分局分局長。

新任督察長黃維章，中央警官學校行政警察學系58期畢業，歷任本縣警察局副隊長、副分局長、主任、科長、隊長、金湖分局分局長、雲林縣警察局虎尾分局、嘉義縣警察局民雄分局分局長。

新任金城分局長方子欽，中央警察大學行政警察學系64期畢業，歷任保安警察第六總隊組員、高雄縣政府警察局課員、警務員、隊長、臺南市警察局督察員、臺南市警察局第三分局、第六分局組長。