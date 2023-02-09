台馬2海纜全斷…國軍弟兄吐心聲 民眾怨：股票若跌都來不及賣

馬祖與台灣本島通訊主要透過台馬第2海纜及台馬第3海纜，2月2日台馬第2海纜疑似被大陸漁船損壞，目前刻正搶修中，但昨日又發生第3海纜疑遭一艘貨輪損害，以致目前台灣至馬祖間兩條海纜全斷，網路斷訊、電話不通，有人喊出，中華電信應該要月租費全免，對此有不少網友說，不在意月租費能補償，只希望能快點修好。

立委陳雪生在斷纜事故發生後，立即要求中華電信等相關單位盡速搶修，並在今日邀集NCC副主委翁柏宗、中華電信等單位至國會辦公室說明現階段處理進度及研析台馬海纜防護。

中華電信協理張錫煌說明，目前馬祖當地建有微波系統作第二重備援，當地語音通話、政府國安與民生等電路均已切換至微波備援服務不受影響，但行動及寬頻上網及MOD等服務因微波頻寬有限，會有網路壅塞情況。

陳雪生表示，海纜雙斷事件，影響馬祖民眾與本島間語音通話、政府國安與民生等，中華電信應立即擴充微波系統頻寬，對受影響民眾客服申訴提出契約補償方案；要求中華電信提報台馬第4海纜建設期程規劃，中華電信業已完成海纜建設計畫並決標，預計於114年6月完工。

他也要求，將來除完善的海纜防護機制外，政府應適時引進低軌道衛星等多元通訊方式，才能讓馬祖鄉親真正達到通訊平權。

對於斷網事件，網路一片哀嚎，有國軍弟兄就表示，因為手機網路都無法使用，不少同僚都萌生退伍的念頭，他提到，為什麼當志願役的都不來外島，主要是雖然薪水很多，但營區設施非常爛，維修經費常常不足，也經常負債。

國軍弟兄質疑，馬祖海纜總共2條，現在2條都斷掉，最快維修的第3海纜也要在5月才完成修復，很想問問政府是否有真的關心外島地區官兵實際感受，及當地居民的感受，海纜經常斷裂及故障，為何不多建幾條，防範網路中斷的措施。