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台馬2條海纜全斷引民怨…議員籲以福州光纖網絡做備援 連江縣長回應了

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣議員曹以標（左）今天傍晚拜會縣長王忠銘（右），關心第二及第三海纜斷訊問題，也建請連江縣政府，能夠幫助民眾爭取應有的權益。圖／縣府提供
連江縣議員曹以標（左）今天傍晚拜會縣長王忠銘（右），關心第二及第三海纜斷訊問題，也建請連江縣政府，能夠幫助民眾爭取應有的權益。圖／縣府提供

台馬第二及第三海纜斷纜，引起馬祖網路嚴重斷線，民眾抱怨連連，連江縣議員曹以標今天傍晚拜會縣長王忠銘，關心第二及第三海纜斷訊問題，也建請連江縣政府，能夠幫助民眾爭取應有的權益。對此，王忠銘回應，稍早已向中央相關部會進行溝通，同時，也盼望NCC及中華電信能積極處理。

曹以標在今天傍晚5點多拜會王忠銘，兩人就馬祖的網絡現況進行研討，曹以標更提出，就長遠的規劃，應該由福州聯繫馬祖的光纖網絡，倘若台馬斷線時，可立即藉由此網絡的備援，來克服目前的困境。

王忠銘表示，陳雪生立委在今天上午已邀集NCC翁柏宗副主委及中華電信張錫煌協理說明斷纜的維修規劃，今日上午於立法院，會後，翁柏宗也來電告知，對於海纜斷線，原先規劃在4月份的維修行程，目前將會盡速安排期程前來修繕。

王忠銘也認為，就這段期間，因海纜斷訊的關係，造成民眾通話及網路使用不便，相關單位應有相對應的補償措施。他也提及，去年度斷訊時，曾提出透過低軌衛星來彌補目前的微波備援服務，但後來卻因為中央法令不齊全，導致無法真正落實此方案，他也請翁副主委，能盡速完成立法，促成此案成立。

連江縣立委陳雪生在今天上午已邀集 NCC 翁柏宗副主委及中華電信張錫煌協理說明斷纜的維修規劃，相關單位指，目前將會盡速安排期程前來修繕。 圖／立委陳雪生辦公室提供
連江縣立委陳雪生在今天上午已邀集 NCC 翁柏宗副主委及中華電信張錫煌協理說明斷纜的維修規劃，相關單位指，目前將會盡速安排期程前來修繕。 圖／立委陳雪生辦公室提供
台馬第二及第三海纜斷纜的示意圖。圖／縣府提供
台馬第二及第三海纜斷纜的示意圖。圖／縣府提供

馬祖 王忠銘 NCC

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