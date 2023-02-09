快訊

羅智強確定選北市大安區立委 找高金素梅任榮譽主委

室內口罩解禁別太高興 專家揭死亡個案逾6成「沒做這事」

屏東縣動物之家「毛小孩樂園」 預計年底前完工啟用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府將位在麟洛鄉隘寮營區，打造為「屏東縣動物之家毛小孩樂園」，希望能在今年底前完工啟用。圖／屏東縣府提供
屏東縣府將位在麟洛鄉隘寮營區，打造為「屏東縣動物之家毛小孩樂園」，希望能在今年底前完工啟用。圖／屏東縣府提供

屏東縣府解決流浪犬貓收容空間不足問題，2018年獲得農委會補助逾2億元，打造占地3.7公頃具動物保護教育意義的綜合園區，位在麟洛鄉隘寮營區，預計今年底前完工啟用，除流浪犬貓收容，提供寵物美容、醫療與野生動物救傷暫時安置，打造為「屏東縣動物之家毛小孩樂園」，考量用地歷經日本戰俘營具歷史意義，營區打造一座文物館，增添人文氣息。

縣長周春米今下午視察工程進度，周春米說，原位在屏科大的流浪動物收容中心，因法規問題，流浪動物收容超過承載量，需尋找新地點，為兼顧民意，尋覓土地時歷經困難，最終和鄉親們共識，期望施工單位如期如質完工。

周春米說，除農委會支持，縣府自籌4.5千萬經費，納入動物福利考量，建構綜合型生命教育園區，改變民眾對鄰避設施印象。建築物牆面的顏色特別經過研究，結合在地麟洛鄉客家意象，與能讓動物們安定的大地色系。

周春米今視察也指出，不少民眾反應麟洛公園附近流浪貓狗問題，請農業處設告示牌，請大家盡量不要靠近。

農業處指出，「毛小孩樂園屏東縣動物之家」斥資2億2489萬元，在麟洛鄉隘寮營區（原日據時代戰俘營）舊址，占地3.7公頃，完工後除流浪犬貓收容，提供野生動物救傷暫時安置、寵物行為訓練、醫療及民眾休憩等功能，預計今年年底前完工啟用，完工後可收容犬500隻，貓80隻，野生動物留置270隻，大幅改善動物收容壓力與提升收容動物福利。

農業處表示，考量用地歷經日本戰俘營幽暗年代及嚴鎖管制時期具特殊歷史意義，除原規畫動物保護收容功能，另籌650萬元在園區內打造1棟隘寮營區文物館，以仿造原有建物外觀模式建造，加上園區內保留的既有崗哨、司令台及照壁。

農業處說明，興建收容所結合動物收容，朝公園化規畫綜合生命教育多功能園區，旁邊人工濕地公園，未來可望成為麟洛鄉指標型多功能觀光景點，促進在地產業。

屏東縣議員梁育慈說，肯定屏縣府爭取中央經費建置公部門收容中心，犬貓認養政策持續督促。縣議員陳揚說，這是前縣長潘孟安任內推動，希望相關工程要加速，大家都期待很久。

屏東縣長周春米（左二）今視察屏東縣動物之家毛小孩樂園工程進度，聽取工程進度簡報，希望能在今年底前完工。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左二）今視察屏東縣動物之家毛小孩樂園工程進度，聽取工程進度簡報，希望能在今年底前完工。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左一）今視察屏東縣動物之家毛小孩樂園工程進度，希望能在今年底前完工。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左一）今視察屏東縣動物之家毛小孩樂園工程進度，希望能在今年底前完工。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左）今視察屏東縣動物之家毛小孩樂園工程進度，希望能在今年底前完工。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左）今視察屏東縣動物之家毛小孩樂園工程進度，希望能在今年底前完工。記者劉星君／攝影
屏東縣府將位在麟洛鄉隘寮營區，打造為「屏東縣動物之家毛小孩樂園」，希望能在今年底前完工啟用。圖／屏東縣府提供
屏東縣府將位在麟洛鄉隘寮營區，打造為「屏東縣動物之家毛小孩樂園」，希望能在今年底前完工啟用。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（左二）今視察屏東縣動物之家毛小孩樂園工程進度，希望能在今年底前完工。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左二）今視察屏東縣動物之家毛小孩樂園工程進度，希望能在今年底前完工。記者劉星君／攝影
屏東縣府將位在麟洛鄉隘寮營區，打造為「屏東縣動物之家毛小孩樂園」，完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣府將位在麟洛鄉隘寮營區，打造為「屏東縣動物之家毛小孩樂園」，完工示意圖。圖／屏東縣府提供

屏東縣 周春米 流浪犬 動物之家

延伸閱讀

縣市首長臉書「他」人氣最狂！一張合照19萬人按讚

屏東大武營區歷史建物隊史館大火 周春米：查原因 全面修復

屏東首建社宅「瑞屏安居」 縣長周春米視察盼3年後完工

瀕絕、珍稀水鳥現蹤屏東濕地 周春米邀民眾享受濕地的美好

相關新聞

台積電高雄到底設幾廠？高市經發局：維持2廠不變

高雄市議會今天審議財經部門預算，不少議員關心台積電設廠進度，議員陳麗娜質詢問，台積電宣布只蓋28奈米，不會蓋7奈米，設廠...

屏東縣動物之家「毛小孩樂園」 預計年底前完工啟用

屏東縣府解決流浪犬貓收容空間不足問題，2018年獲得農委會補助逾2億元，打造占地3.7公頃具動物保護教育意義的綜合園區，...

鳳梨釋迦前進馬祖 王忠銘盼強強聯手打造雙贏

台東縣副縣長王志輝今天造訪馬祖，推廣遠近馳名的鳳梨釋迦，連江縣長王忠銘也趁勢推介馬祖的陳高，王忠銘表示，希望未來馬祖陳高...

澎縣3警分局長交接 縣長陳光復強調提升治安能量

澎湖縣警察局高階警官人事異動，今天舉行卸、新任警分局長聯合交接典禮，出席布達典禮的澎湖縣長陳光復期勉新任分局長強化治安能...

雄中校友會「拔尖計畫」 贈書助家扶弱勢學生翻轉人生

高雄中學今年創校百年，校友會串連各級同學會發起「拔尖計劃」，斥資百餘萬為家扶孩子客製化升學參考書，今年全台逾500名學生...

海生館推與企鵝近距離接觸 遊客宛如踏上南極

屏東國立海洋生物博物館海景公司推出「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，揭密不對外開放的飼育後場，也傳遞企鵝照護知識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦