屏東縣動物之家「毛小孩樂園」 預計年底前完工啟用

屏東縣府解決流浪犬貓收容空間不足問題，2018年獲得農委會補助逾2億元，打造占地3.7公頃具動物保護教育意義的綜合園區，位在麟洛鄉隘寮營區，預計今年底前完工啟用，除流浪犬貓收容，提供寵物美容、醫療與野生動物救傷暫時安置，打造為「屏東縣動物之家毛小孩樂園」，考量用地歷經日本戰俘營具歷史意義，營區打造一座文物館，增添人文氣息。

縣長周春米今下午視察工程進度，周春米說，原位在屏科大的流浪動物收容中心，因法規問題，流浪動物收容超過承載量，需尋找新地點，為兼顧民意，尋覓土地時歷經困難，最終和鄉親們共識，期望施工單位如期如質完工。

周春米說，除農委會支持，縣府自籌4.5千萬經費，納入動物福利考量，建構綜合型生命教育園區，改變民眾對鄰避設施印象。建築物牆面的顏色特別經過研究，結合在地麟洛鄉客家意象，與能讓動物們安定的大地色系。

周春米今視察也指出，不少民眾反應麟洛公園附近流浪貓狗問題，請農業處設告示牌，請大家盡量不要靠近。

農業處指出，「毛小孩樂園屏東縣動物之家」斥資2億2489萬元，在麟洛鄉隘寮營區（原日據時代戰俘營）舊址，占地3.7公頃，完工後除流浪犬貓收容，提供野生動物救傷暫時安置、寵物行為訓練、醫療及民眾休憩等功能，預計今年年底前完工啟用，完工後可收容犬500隻，貓80隻，野生動物留置270隻，大幅改善動物收容壓力與提升收容動物福利。

農業處表示，考量用地歷經日本戰俘營幽暗年代及嚴鎖管制時期具特殊歷史意義，除原規畫動物保護收容功能，另籌650萬元在園區內打造1棟隘寮營區文物館，以仿造原有建物外觀模式建造，加上園區內保留的既有崗哨、司令台及照壁。

農業處說明，興建收容所結合動物收容，朝公園化規畫綜合生命教育多功能園區，旁邊人工濕地公園，未來可望成為麟洛鄉指標型多功能觀光景點，促進在地產業。