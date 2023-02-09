台積電高雄到底設幾廠？高市經發局：維持2廠不變

高雄市議會今天審議財經部門預算，不少議員關心台積電設廠進度，議員陳麗娜質詢問，台積電宣布只蓋28奈米，不會蓋7奈米，設廠進度是否會兩廠變一廠？高市經發局長廖泰翔答覆，兩座廠規畫不變，第一座28奈米預定明年營運，第二座則尊重台積電因應市場變化來決定。

陳麗娜表示，原先台積電要蓋兩座，第一座已動工，大家也好奇第二座的進度。廖泰翔指出，美中貿易戰改變全球局勢，台積電也需對市場變化來做應對，在高雄設兩廠的規畫沒有改變，第一座明年會完工，第二座也會視第一座廠的進度、營運來調整。

陳麗娜也關注台積電未來聘雇狀況，是否真能增加高雄人就業機會。廖泰翔說，整個園區約會有1500至2000名員工，第一座廠預計招聘近1千人。上周與台積電合作，已進行高雄廠攬才流程。另台積電也有詢問其他地區內部員工，目前已有不少員工想回高雄工作。

市議員白喬茵則關心市府有沒有跟台積電訂定違約契約？「如果台積電最後沒設廠，高市府能不能收到違約金？」廖泰翔答詢說，目前台積電已在建廠，不會有違約問題，廠商整體使用、時程會尊重廠商，但依照園區開發規定，都有要求要3年內要完成、使用。但整體園區運作、規畫要尊重廠商因應國際局勢變化所作的調整。