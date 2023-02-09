鳳梨釋迦前進馬祖 王忠銘盼強強聯手打造雙贏

台東縣副縣長王志輝今天造訪馬祖，推廣遠近馳名的鳳梨釋迦，連江縣長王忠銘也趁勢推介馬祖的陳高，王忠銘表示，希望未來馬祖陳高將會在台東天后宮建醮所配合的媽祖熱氣球時進行宣傳，打造雙贏，這是馬祖與台東共同的目標。

王志輝今天偕同縣府團隊前抵馬祖，受到王忠銘等人的熱烈歡迎，王忠銘表示，王志輝副縣長是馬祖的老朋友了，從過去的國發會時期，就一直協助馬祖，於各期離島建設基金計劃提供協助，對於馬祖近年來的發展，有著不小的功勳，會晤時，也能從他對馬祖基礎建設侃侃而談，就可以略知一二。