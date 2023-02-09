聽新聞
test
0:00 / 0:00
鳳梨釋迦前進馬祖 王忠銘盼強強聯手打造雙贏
台東縣副縣長王志輝今天造訪馬祖，推廣遠近馳名的鳳梨釋迦，連江縣長王忠銘也趁勢推介馬祖的陳高，王忠銘表示，希望未來馬祖陳高將會在台東天后宮建醮所配合的媽祖熱氣球時進行宣傳，打造雙贏，這是馬祖與台東共同的目標。
王志輝今天偕同縣府團隊前抵馬祖，受到王忠銘等人的熱烈歡迎，王忠銘表示，王志輝副縣長是馬祖的老朋友了，從過去的國發會時期，就一直協助馬祖，於各期離島建設基金計劃提供協助，對於馬祖近年來的發展，有著不小的功勳，會晤時，也能從他對馬祖基礎建設侃侃而談，就可以略知一二。
王忠銘指出，馬祖與各縣市的關係，並不是零和賽局，透過合作的模式即可互通有無。把馬祖的不足，藉由其他縣市施政的經驗分享及通路開發，提供給予更廣的銷售及更深的著墨。未來，也會率領縣府團隊前往台東取經，透過各局處橫向溝通，給予馬祖更大的刺激及更多的可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言