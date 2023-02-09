快訊

南韓影帝劉亞仁涉吸毒！服飾品牌下架代言 韓媒爆料內幕：他染毒2年了

通膨又升！1月CPI年增率衝上3.04% 半年來再見3字頭

王世堅表態「考慮爭取2024立委」 全因柯文哲說了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鳳梨釋迦前進馬祖 王忠銘盼強強聯手打造雙贏

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
台東縣副縣長王志輝今天造訪馬祖，與連江縣長王忠銘（右）晤談，兩人相談甚歡。圖／連江縣政府提供
台東縣副縣長王志輝今天造訪馬祖，與連江縣長王忠銘（右）晤談，兩人相談甚歡。圖／連江縣政府提供

台東縣副縣長王志輝今天造訪馬祖，推廣遠近馳名的鳳梨釋迦，連江縣長王忠銘也趁勢推介馬祖的陳高，王忠銘表示，希望未來馬祖陳高將會在台東天后宮建醮所配合的媽祖熱氣球時進行宣傳，打造雙贏，這是馬祖與台東共同的目標。

王志輝今天偕同縣府團隊前抵馬祖，受到王忠銘等人的熱烈歡迎，王忠銘表示，王志輝副縣長是馬祖的老朋友了，從過去的國發會時期，就一直協助馬祖，於各期離島建設基金計劃提供協助，對於馬祖近年來的發展，有著不小的功勳，會晤時，也能從他對馬祖基礎建設侃侃而談，就可以略知一二。

王忠銘指出，馬祖與各縣市的關係，並不是零和賽局，透過合作的模式即可互通有無。把馬祖的不足，藉由其他縣市施政的經驗分享及通路開發，提供給予更廣的銷售及更深的著墨。未來，也會率領縣府團隊前往台東取經，透過各局處橫向溝通，給予馬祖更大的刺激及更多的可能性。

台東縣副縣長王志輝（右二）今天造訪馬祖，連江縣長王忠銘（左二）熱情相迎。圖／連江縣政府提供
台東縣副縣長王志輝（右二）今天造訪馬祖，連江縣長王忠銘（左二）熱情相迎。圖／連江縣政府提供
台東縣副縣長王志輝今天造訪馬祖，推廣遠近馳名的鳳梨釋迦，連江縣長王忠銘率團隊一起強力推薦。圖／連江縣政府提供
台東縣副縣長王志輝今天造訪馬祖，推廣遠近馳名的鳳梨釋迦，連江縣長王忠銘率團隊一起強力推薦。圖／連江縣政府提供

馬祖 王忠銘 台東

延伸閱讀

馬祖斷網民眾抓狂 李問喊中華電信應讓縣民月租費全免

鳳梨釋迦價格溜滑梯 台東農會推出多項加工品

影／馬祖小三通復航 首航24人航向福州

綠營揭馬祖走私60噸龍蝦到大陸 連江縣府澄清絕無包庇

相關新聞

鳳梨釋迦前進馬祖 王忠銘盼強強聯手打造雙贏

台東縣副縣長王志輝今天造訪馬祖，推廣遠近馳名的鳳梨釋迦，連江縣長王忠銘也趁勢推介馬祖的陳高，王忠銘表示，希望未來馬祖陳高...

澎縣3警分局長交接 縣長陳光復強調提升治安能量

澎湖縣警察局高階警官人事異動，今天舉行卸、新任警分局長聯合交接典禮，出席布達典禮的澎湖縣長陳光復期勉新任分局長強化治安能...

雄中校友會「拔尖計畫」 贈書助家扶弱勢學生翻轉人生

高雄中學今年創校百年，校友會串連各級同學會發起「拔尖計劃」，斥資百餘萬為家扶孩子客製化升學參考書，今年全台逾500名學生...

海生館推與企鵝近距離接觸 遊客宛如踏上南極

屏東國立海洋生物博物館海景公司推出「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，揭密不對外開放的飼育後場，也傳遞企鵝照護知識...

影／康木祥鋼索雕塑結束歐美巡展 續在墾丁鵝鑾鼻、大灣展至8月底

透過退役鋼索，以藝術巧思將冰冷金屬幻化為具生命熱度的雕塑家康木祥，極富視覺張力的大型藝術創作，結束歐美城市3年的巡迴展後...

高市111年度營利事業銷售額 突破5.87兆再創新高

高市招商引資有成，根據最新統計去年各行業營利事業銷售額突破5.87兆元，再次創新歷史新高。高市財政局表示，111年較11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦