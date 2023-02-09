澎縣3警分局長交接 縣長陳光復強調提升治安能量

澎湖縣警察局高階警官人事異動，今天舉行卸、新任警分局長聯合交接典禮，出席布達典禮的澎湖縣長陳光復期勉新任分局長強化治安能量，積極打擊犯罪，維護交通順暢，提升警政服務，將澎湖打造成安居樂業幸福觀光島嶼。

澎湖縣警察局這次有5人異動，原警察局主祕蔡進明平調嘉義縣，遺缺由宜蘭縣警局羅東分局長呂芳逸接任。原督察長邱紹雄調苗縣警察局主祕，遺缺由屏東縣警局屏東分局長黃國源接任。原馬公分苟長何明祥調屏縣里長分局長，遺缺由屏縣枋寮警分局長黃政龍接任。

白沙警分局長鍾國楨調望安警分局長，遺缺由內政部警政署公共關係室專員呂文廷接任。望安警分局長童寶賢調宜蘭縣蘇澳警分局長，遺缺由白沙分局長鍾國楨接任。

人令由澎湖縣警察局長林逢泉布達，典禮簡單隆重。縣長陳光復與多位地方首長、民意代表都到場觀禮，陳光復期許新任主管再創治安佳績。