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澎縣3警分局長交接 縣長陳光復強調提升治安能量

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
澎湖縣警察局今舉行馬公等三警分局長聯合布達交接典禮。記者王昭月／翻攝
澎湖縣警察局今舉行馬公等三警分局長聯合布達交接典禮。記者王昭月／翻攝

澎湖縣警察局高階警官人事異動，今天舉行卸、新任警分局長聯合交接典禮，出席布達典禮的澎湖縣長陳光復期勉新任分局長強化治安能量，積極打擊犯罪，維護交通順暢，提升警政服務，將澎湖打造成安居樂業幸福觀光島嶼。

澎湖縣警察局這次有5人異動，原警察局主祕蔡進明平調嘉義縣，遺缺由宜蘭縣警局羅東分局長呂芳逸接任。原督察長邱紹雄調苗縣警察局主祕，遺缺由屏東縣警局屏東分局長黃國源接任。原馬公分苟長何明祥調屏縣里長分局長，遺缺由屏縣枋寮警分局長黃政龍接任。

白沙警分局長鍾國楨調望安警分局長，遺缺由內政部警政署公共關係室專員呂文廷接任。望安警分局長童寶賢調宜蘭縣蘇澳警分局長，遺缺由白沙分局長鍾國楨接任。

人令由澎湖縣警察局長林逢泉布達，典禮簡單隆重。縣長陳光復與多位地方首長、民意代表都到場觀禮，陳光復期許新任主管再創治安佳績。

陳光復說，澎湖是觀光旅遊城市，每年超過百萬觀光客自全球各地來到澎湖旅遊，元宵節、春節、花火節、觀光運動賽事等活動增加警察同仁勤務，他期許警察局完善規畫勤務，加強觀光季交通安全與秩序維護，落實各項警政作為，營造安全無虞的旅遊環境。

澎湖縣警察局今舉行馬公等三警分局長聯合布達交接典禮。記者王昭月／翻攝
澎湖縣警察局今舉行馬公等三警分局長聯合布達交接典禮。記者王昭月／翻攝

澎湖縣 警察 陳光復

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