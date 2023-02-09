雄中校友會「拔尖計畫」 贈書助家扶弱勢學生翻轉人生

高雄中學今年創校百年，校友會串連各級同學會發起「拔尖計劃」，斥資百餘萬為家扶孩子客製化升學參考書，今年全台逾500名學生受惠，就讀高職3年級、自認英偏弱的淑婷，挑選了對統測與多益考試有用的參考書，希望就學道路能如虎添翼！

雄中贈書活動源自2018年，由75級校友張簡永祥與李佳言發起贈書給積極用功的家扶孩子，助他們升學。每人每學期可獲2400元選書費用，選購需要的參考書，這項行動獲71級、81級及成大校友會響應。

雄中校友會今早在母校舉辦全國家扶贈書活動，共20個家扶中心，547名學生受贈約5000本參考書，總書款達106萬元。贈書行動推展至今已10個學期，累積受贈學生數達3256人，總書款售價達738萬元。

雄中校友會理事長劉仁義說，自己求學過程運氣好，順利考上醫學院，也當上牙醫師，但周遭很多弱勢孩子連求學的機會都沒有，這次捐書行動，希望助弱勢學生透過念書翻轉人生。

副理事長曾建哲也號召同學及社團夥伴共襄盛舉，他說，大家半年內只要少吃一次大餐，就有機會幫助學子考上理想學校。獲贈參考書的淑婷自覺英文是弱項，這次她挑了對統測、多益考試有用的參考書，盼能一舉拚上國立科大。