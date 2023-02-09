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霧台阿禮部落24日前未開放 屏縣府籲賞櫻民眾勿擅闖

中央社／ 屏東縣9日電

屏東霧台鄉阿禮部落配合鄉公所舉辦「2023春遊霧台系列活動」，在過年期間限定開放，吸引2910人次到訪；第2梯開放時段為228連假，縣府呼籲賞櫻民眾勿在未開放期間擅闖管制範圍，以免觸法。

阿禮部落在民國109年劃設入「霧台鄉自然人文生態景觀區」範圍內，依「發展觀光條例」第19條及第62條規定，應由專業導覽人員陪同進入，違者可處新台幣3萬元以下罰鍰。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，阿禮部落為因應「2023春遊霧台系列活動」人潮，特別在1月20日至29日及228連假等時間，推出百年頭目石板家屋等定點導覽服務，活動期間免預約，每人收費新台幣100元，收費內容包括開放範圍的場域保險、導覽人員及交通安全人員津貼等，可保障活動期間入園旅客安全。

縣府提及，近日發現有民眾在非開放時間擅入部落，因阿禮部落地處偏遠、道路狹窄、警消救援不易，民眾擅闖，除有危害部落環境之虞，也易發生意外，危及自身性命安全。

屏東縣政府交通旅遊處與霧台鄉公所呼籲，1月30日至2月24日非阿禮部落開放期間，霧台鄉公所已於台24線臨45便道管制紅門架設公告，呼籲賞櫻民眾不要在非開放期間擅入管制範圍內，以免發生危險，如有民眾擅闖將勸離。

「2023春遊霧台系列活動」阿禮部落第2梯開放時段為25日至28日，可聆聽導覽介紹部落傳統文化，對旅客自身更是合法且安全有保障。

屏東縣政府 賞櫻 連假

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