海生館推與企鵝近距離接觸 遊客宛如踏上南極

屏東國立海洋生物博物館海景公司推出「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，揭密不對外開放的飼育後場，也傳遞企鵝照護知識，僅在2月至6月限定，讓遊客踏入宛如置身南極。

屏東海生館擁有全台最多數量的寒帶企鵝，呆呆萌萌的企鵝一直都是民眾必看行程，海景公司在2021年首推「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，僅在2月至6月期間限定，每天2場次共8個名額，累計至今已超過2000人參與。今年2月場次一推出即搶空。

海景公司今天發布新聞稿表示，民眾要進行企鵝照護體驗之前，需要由海生館解說員先帶著民眾進行多次消毒、穿上層層防護衣，並了解關於企鵝的照護注意事項，也會帶著大家認識企鵝餌料與企鵝蛋等相關知識，包含企鵝鵝卵石、孵蛋箱、餌料等。

從台北前往海生館體驗的劉姓民眾說，不用跑到南極也可以近距離照護企鵝真的很難得；林姓男大學生也趁著寒假期間，安排了一趟南台灣之旅，因為喜愛企鵝，就報名了「我與企鵝的0.1毫米」行程，不用隔著展缸，能直接親眼看到企鵝，讓男大生感到興奮。

海景公司提及，除了近距離體驗餵食企鵝的活動，在2月推出 了「後場看個go」深度體驗活動，可一睹大洋池餵食的震撼風光、走進海龜收容所、珊瑚的後場及全台最豐富的魚類標本室等。