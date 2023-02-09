影／康木祥鋼索雕塑結束歐美巡展 續在墾丁鵝鑾鼻、大灣展至8月底

透過退役鋼索，以藝術巧思將冰冷金屬幻化為具生命熱度的雕塑家康木祥，極富視覺張力的大型藝術創作，結束歐美城市3年的巡迴展後返台，選在風光明媚、海天一色的墾丁國家公園戶外展出8件作品至8月底，今天在鵝鑾鼻公園開展，縣長周春米說，遊客觀賞人文景色及藝術創作同時，也能重新思考珍視自然資源與環境永續的珍貴，學習如何更謙卑的面對孕育滋養自然萬物的大地。

苗栗木雕藝術家康木祥、以電梯鋼索創作「無限生命」讓台北101退役電梯鋼纜重生，也開啟「一條連結世界的鋼索」藝術行動，系列作品在德國柏林、瑞士、法國巴黎、德國漢堡市政廳、美國百老匯大道、華盛頓雙橡園、紐澤西大地雕塑公園等城市展出後返鄉回台，取名「無限生命」「如意生命」「不要理我」「傷腦鯨」「迴生」「無限智」「雙生」「安靜」8件作品，4件在鵝鑾鼻公園、4件在大灣遊憩區展出。

康木祥說，作品在國際大城市巡展運回國後，更期望在人人都可親近的戶外自然場域，以藝術為媒介，讓藝術創作變成零距離的生活創作，並和周遭的人文歷史和自然景貌結合，大家觀賞同時，也能思考如何重新尋回人與環境的連結；他用作品提出問題，引發思考並與觀眾互動，產生人文對話，透過藝術召喚人類回歸自然本性，珍惜萬物，揭示生態永續精神，在疫情剛剛趨緩時代，也以此重生的藝術展覽，盼帶動墾丁觀光的新面向及新希望。

策展人王焜生說，這次展出是自然與人文連結世界的一大突破，讓世界看見墾丁的獨特魅力，墾丁國家公園具有特殊地形景觀、豐饒動植物、四季如春，再加入極富視覺張力的藝術作品，形成兼具知性、感性全方位的自然人文景點。