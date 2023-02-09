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高市111年度營利事業銷售額 突破5.87兆再創新高

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市招商引資有成，根據最新統計去年各行業營利事業銷售額突破5.87兆元，再次創新歷史新高。圖／高市府提供
高市招商引資有成，根據最新統計去年各行業營利事業銷售額突破5.87兆元，再次創新歷史新高。圖／高市府提供

高市招商引資有成，根據最新統計去年各行業營利事業銷售額突破5.87兆元，再次創新歷史新高。高市財政局表示，111年較110年5.57兆，成長5.32%，增加近3千億元，更較109年4.52兆元增加1.35兆元，成長約30%。

財政局局長陳勇勝表示，市府團隊2年多來積極開源節流，110、111年連續2年達成「0舉借」。市長陳其邁上屆上任至111年底止，共減債106億元，完成「減債百億」目標。

陳勇勝說，透過促參招商以及推動多項防疫振興措施，促進高雄經濟成長。促參金額累計至今已達919億元，創下111年6都第一，招商投資金額也達到5763億元。

陳勇勝指出，在高雄整體經濟力提升下，公司賺錢，回饋員工加薪，高雄的消費力道逐漸加溫，推動營利事業銷售額持續攀升，挹注財政收入成長。高市自有財源由100年699億元，去年更首度突破千億，達到1002億，今年更將達到1千100億元，創歷史新高。

財政局表示，高市營利事業銷售額較109年大幅成長，這將強化本市財政收入，有助於高市獲得更多統籌分配款，充實社會福利以及公共建設等財源。

團隊 陳其邁

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