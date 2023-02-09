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迎接開學日 金湖鎮公所協助轄區內學校進行全面清消

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮公所清潔隊今天針對轄區內各學校，進行全面消毒，金湖鎮長陳文顧也到場視察作業情況。圖／讀者提供
金湖鎮公所清潔隊今天針對轄區內各學校，進行全面消毒，金湖鎮長陳文顧也到場視察作業情況。圖／讀者提供

下周一即將開學，為了讓師生安心返回校園，金湖鎮公所清潔隊今天針對各學校，全面強化防疫工作，上午金湖鎮長陳文顧也率環保課長李博豪以及清潔隊同仁展開清消作業，對轄區各校進行全面消毒，希望讓師生都可以開開心心重返校園。

陳文顧表示，由於學校放寒假又逢過年10天春節連假，各社區及各團體經常借用學校場地使用，或有些外來遊客前來學校參觀，為因應新型冠狀病毒疫情以及讓家長安心送子女上學，讓師生安心返回校園，保障鄉親的健康，金湖鎮公所清潔隊特別針對各學校展開防疫清消作業。

陳文顧說，轄區內包括金湖國中、多年國小、柏村國小、金門高職、金湖國小、正義國小、開瑄國小等學校都有分時段進行清消，並由各校校長及老師引導，以保障師生健康，並持續執行社區防疫勤務消毒、防蚊蟲工作，除公共環境巡檢清除積水容器及孳生源外，也加強派員於人潮聚集熱點執行環境防疫消毒，替鄉親做好第一線防護。

據了解，除了校園周邊環境外，由於寒假期間學校會有民眾使用公共設施，因此也針對重點區域加強消毒，包括學校川堂、兒童遊樂器材、一樓廁所及洗手台等，讓教職員及學生可以安心地開學上課，除了學校等公共場所的清潔消毒外，金湖清潔隊防疫消毒每月持續針對人潮聚集熱點，如菜市場、公車站、學校及民眾洽公機關等區域，執行戶外公共環境消毒。

金湖國中校長莊錦智表示，下禮拜中小學就要開學了，這幾天學校就已經在進行開學前的各項準備工作，特別謝謝陳鎮長率清潔隊員來學校協助清消工作，以金湖國中來講，校園非常的廣闊，有鎮公所的協助，相信防疫清消的工作可以更加地落實，請各位的鎮民以及家長可以放心，學校一定會在開學前把所有的防疫清消工作完成。

為了讓師生安心返回校園，金湖鎮公所清潔隊今天針對各學校，進行全面消毒，希望讓師生都可以開開心心重返校園。圖／讀者提供
為了讓師生安心返回校園，金湖鎮公所清潔隊今天針對各學校，進行全面消毒，希望讓師生都可以開開心心重返校園。圖／讀者提供
金湖鎮公所清潔隊今天針對轄區內各學校，進行全面消毒，希望讓師生都可以開開心心重返校園。圖／讀者提供
金湖鎮公所清潔隊今天針對轄區內各學校，進行全面消毒，希望讓師生都可以開開心心重返校園。圖／讀者提供

寒假 疫情

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