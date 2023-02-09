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雄中校友會凝聚資源做公益 支援弱勢學子參考書

中央社／ 高雄9日電

高雄中學全球校友總會連結情誼也凝聚資源做公益，發起「拔尖計畫」贈書全國家扶，這學期捐出106萬元，讓547名家扶兒自選需要的參考書，盼讓學子「擁抱知識、擁抱希望」。

高雄中學校友會發起全國家扶贈書活動，111學年度上學期在台中家扶總會舉辦，共22地家扶中心、709名孩子受贈，共捐贈5680本、售價143萬元的參考書；下學期開學前夕，校友繼續加碼捐款，今天再回到母校舉辦贈書，共20個家扶中心、547名學生受贈，共捐出約5000本參考書、總價106萬元。

高雄中學校友會理事長的雄中71級校友劉仁義現場致詞表示，贈書活動自5年前發起至今，已第10個學期，累積受贈學生人數達3256人，總書款售價達738萬元。在幫助他人的過程中，自己可以得到圓滿，也可以跟以前的同學聯繫，就是最大的收穫。

校長莊福泰說，高雄中學在創校百年之際成立全球校友總會，除聯繫所有校友，也要凝聚資源一起做公益；在新生始業式上，自己也告訴學生，除了要追求學識，也要追求利他主義，以幫助他人為己任。

家扶基金會南家扶中心副主委賴曼綺指出，雄中校友都是讀書過來的人，很清楚小孩子需要什麼、要如何協助，會詢問學生需要什麼，再捐助這些孩子自身家庭無法提供的參考書籍，受贈學生也確實成長可見、讀書加分，每年都有考上國立大學的學子，甚至有人順利考上台大

現就讀高職會計科三年級的粘同學今天代表受贈，她和弟弟由爸爸獨自拉拔成長，從不額外請求添購參考書，優先把金錢運用在日常生活上。她說，想要優先選購英文參考書，是想要準備考多益，相信有了這些參考書，能助備考之路更加順利，也希望能考上國立大學、把這份愛傳下去。

高雄中學新聞資料指出，校友會贈書活動，源自2018年初，校友張簡永祥和李佳言號召雄中75級同學會與南高雄家扶中心合作，辦理照亮家扶兒「擁抱知識、擁抱希望」贈書計劃，由學生自己開書單，補助每人每學期2400元選書費用，後由各級校友會接續舉辦，贈書活動也連年擴大，盼幫助更多孩子，這次則由76級同學會主辦。

家扶中心 台大 多益

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