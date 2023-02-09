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澎湖警局3分局長交接 落實觀光、治安無虞環境

中央社／ 澎湖縣9日電
澎湖縣警察局馬公、白沙與望安3分局新、卸任分局長聯合交接典禮9日舉行，馬公分局長黃政龍（左起）、白沙分局長呂文廷與望安分局長鍾國楨到任。中央社
澎湖縣警察局馬公、白沙與望安3分局新、卸任分局長聯合交接典禮9日舉行，馬公分局長黃政龍（左起）、白沙分局長呂文廷與望安分局長鍾國楨到任。中央社

澎湖縣長陳光復今天在警局所轄馬公、白沙與望安3個分局新卸任分局長聯合交接典禮中表示，社會治安與環境安全是澎湖觀光發展基石，盼新任分局長強化治安能量，打造幸福觀光島嶼。

澎湖縣警察局馬公、白沙與望安3個分局新卸任分局長聯合交接典禮，今天由警局長林逢泉主持布達和交接印信，同時警局督察長黃國源與主任秘書呂芳逸2人也同時到任。

陳光復在聯合交接中表示，歡迎主任秘書、督察長與分局長等人，加入維護澎湖治安、交通等行列，期許在既有良好基礎上，提供最佳的服務，再創治安佳績。

陳光復說，澎湖是個觀光旅遊城市，每年有超過百萬的各地遊客前來，尤其是花火節等節慶活動，增加警察勤務的付出，落實各項勤務作為，營造安全無虞的旅遊環境。

林逢泉表示，新任分局長與主管都具有豐富的內外勤經驗，資歷完整，期許能在最短時間，融入地方特性，秉持縣長「澎湖好政、幸福達陣」理念，以服務民眾為優先，促進社會安定。

澎湖縣警局的高、中階警政主管，除了副局長陳吉政外，包括警察局長林逢泉、副局長葉志誠、馬公分局長黃政龍、白沙分局長呂文廷與望安分局長鍾國楨、督察長黃國源與主任秘書呂芳逸等人，都先後到任，全數就位。

澎湖縣 馬公 警察

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