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高市65歲勞參率偏低 議員促勞工局推動多元方案

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市議會今日審查社政部門預算，不少議員關注勞工就業狀況。記者林巧璉／攝影
高市議會今日審查社政部門預算，不少議員關注勞工就業狀況。記者林巧璉／攝影

疫後產業復甦，各產業面臨缺工危機，中高齡回歸就業市場成為熱門議題。高市議會今日審查社政部門預算，議員許采蓁表示，高雄中高齡就業率偏低，65歲以上勞參率低於全台數據，勞工局應推出更多就業協助。勞工局表示，去年成高雄第一個銀髮服務據點，今年爭取經費將在北高成立第二個據點，會持續推廣中高齡回歸職場

根據110年勞動部統計，全台65歲以上勞參率為9.18%，高雄65歲以上的勞參率為8.6%。許采蓁表示，高雄60歲以上的表現低於全台平均，尤其是高齡女性參與率只有5.5%，勞工局應更積極推廣中高齡就業和職務再設計。

許采蓁說，高雄少子高齡化狀況日益嚴重，日本近年推動中高齡重返職場成效佳，針對中高齡就業，不少企業也會重新調整職務、工時等狀況，讓就業者彈性上班，除了可減輕產業缺工壓力，也能讓長者增加社會連結，讓長輩更活得更健康、有動力。

勞工局今年多編列100萬預算將用於中高齡就業，其中包括數位能力20萬元和人力資源開發與運用推動計畫 82萬。 勞工局表示，持續推動「雇用高齡者補助計畫」，只要聘用65歲員工，且任職滿3個月以上，最高可領25萬8千元補助。同時也開辦數位轉型課程，增加中高齡數位能力，順利接軌職場。

許采蓁也提及，從統計數據看，高齡女性就業率很低。55至59歲的男性有72.4%的勞參率，但女性僅有46.7%。65歲以上更只有5.5%，與男性相差兩倍。勞工局應制定更友善的中高齡重返職場方案，尤其是女性勞參率的提升。

勞工局長周登春說，去年高雄成立第一個銀髮服務據點，協助55歲以上求職者媒合工作，並提供諮詢、職訓等。今年已爭取經費將在北高雄成立第二個據點，也會透過職訓課程規畫再提升中高齡者就業技能。

勞工局 許采蓁 職場

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