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馬祖斷網民眾抓狂 李問喊中華電信應讓縣民月租費全免

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
台馬第二海纜和第三海底纜線，分別在2月2日和昨日斷掉，導致馬祖的網路通訊非常差，民眾抱怨連連，類似的情況，今天還持續中。記者蔡家蓁／攝影
台馬第二海纜和第三海底纜線，分別在2月2日和昨日斷掉，導致馬祖的網路通訊非常差，民眾抱怨連連，類似的情況，今天還持續中。記者蔡家蓁／攝影

台馬第二海纜和第三海底纜線，分別在2月2日和昨日斷掉，導致馬祖的網路通訊非常差，幾乎沒有訊號，很多人的手機也打不通，民眾抱怨連連，民進黨連江縣黨部主委李問今天表示，政府應儘速公開修復時程；中華電信應提出斷網費率補償方案，涵蓋範圍應該包括馬祖全體民眾，且全面提高折扣，甚至月費全免。

李問今天在臉書上表示，馬祖斷網，已全面性影響馬祖地區的民眾生活，況且馬祖仍為重要的駐軍前線。目前維修時程尚未確定，部分媒體消息指出可能拖到4月份才能恢復正常上網，影響層面甚鉅。

李問強調，政府應儘速公開修復時程；中華電信應盡快提出斷網費率補償方案，涵蓋範圍應該包括馬祖全體民眾，並且全面提高折扣，甚至月費全免。

李問提到，去年5月，也曾經發生過台馬海纜故障中斷事件，中華電信也曾承諾提出未來防範措施，現在卻再度重演。呼籲在費率折扣方面，去年僅為375位客戶進行9折的補償，其補償人數的計算方式是，依「有向客服主動反映意見」和「連網中斷率大約平均值」。

李問透露，事實上，以馬祖常住人口達數千人來看，影響人數甚多，當時僅提供375位客戶9折費率折扣，令許多鄉親非常失望。如今再次發生斷網事件，顯見當時所提的防範措施不足。而且，在通訊幾乎斷絕的情況下，其補償方式的計算，竟是僅有「主動向客服反映」為依據可補償，實在很難令馬祖鄉親接受。

李問說，將和洪申翰立法委員辦公室合作，向政府及有關單位要求，包括：主動為馬祖地區的全體民眾，提供斷網補償折扣，不應僅侷限於少部分有主動申訴的民眾。去年斷網一週，僅補償9折遠遠不足，建議應全面提升折扣，甚至應以費率全免為目標。

此外，應儘速提出2月2日、2月8日發生海纜中斷事故的原因報告，以及修復二條海纜的時程規劃。對去年所提出的防範措施進行檢討報告，並在未來加強防範的作為。

馬祖 李問

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