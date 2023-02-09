助中小企業健全體質 高市府辦SBIR小聚分享經驗

高雄市政府經發局推動地方型SBIR、挹注中小企業投入研發創新，邀集巨力搬家、暮盆實業等7家學長姐與12家執行中企業齊聚交流，盼進一步健全企業體質，打造優質競爭力。

這場「高雄市地方產業創新研發推動計畫（簡稱地方型SBIR）」小聚活動，昨天在KO-IN智高點舉辦。除有學長姊分享成功經驗，高雄市政府經發局並邀請櫃檯買賣中心新創發展部經理王耀華簡介輔導資源、登錄創櫃板的優勢和成功案例。

王耀華指出，櫃買中心迄今已協助99家中小企業登錄創櫃板，其中有24家企業已轉公開發行。企業申請創櫃板不只完全免費，更享有政府單位與專業機構輔導資源，同時還能提高募資機會、擴大經營規模以及獲得更多合作機會。

巨力搬家公司總經理許吉任也分享公司數位化轉型及登錄創櫃板的歷程表示，巨力搬家藉由SBIR計畫支持研發創新移居服務，將資訊透過網路透明公開化，於民國109年成為第一家創櫃板登板的搬家公司，並串聯房屋租賃業、裝修設計業及家具品牌商等上下游業者，創造互利共生的移居服務產業鏈，達成多贏的局面。

申請111年SBIR的品御月子餐總經理林鎮豐說，透過交流不僅能更了解執行計畫的撇步與重點，對未來的市場發展藍圖也更具目標，有助公司持續邁向資本市場，完善經營體質、擴大業務版圖。

經發局長廖泰翔今天透過新聞稿表示，市長陳其邁重視產業轉型，針對中小企業缺乏營運資金及行銷資源問題，市府舉辦SBIR小聚活動，位正在執行的業者解惑，更規畫講座，期藉由協助業者申請免費創櫃板輔導資源，加速企業成長動能。

經發局表示，市府SBIR推動15年來補助逾950家企業投入專案研發，累計補助額達7.1億元，帶動投資額超過29億元。其中111年有167家提出申請、50家獲選、補助金額超過3401萬元，盼透過政策工具引領中小企業投入創新研發，發展高附加價值斜槓市場。