高雄燈會延長展期 要看ㄇㄚˊ幾兔要快
2023高雄蓮潭燈會在元宵節落幕，為讓更多民眾能看到熱門燈飾作品，高雄市觀光局將延展部分燈飾，包括18米高主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」展至2月12日；「翻轉未來視」牌樓燈籠、秘境神獸及穿越時空等展至2月28日。
觀光局表示，除了ㄇㄚˊ幾兔、翻轉未來視等作品原地延長展期外，兔高高の洞物派對將移至蓮池潭兒童公園及壽山動物園，民眾可以把握機會賞燈。
觀光局高閔琳局長表示，卯兔年的高雄蓮潭燈會創下許多史上之最，包括史上最具台灣味、尺寸最大ㄇㄚˊ幾兔、最具話題翻轉燈籠及親子最愛可愛動物。為延續作品價值，將部分燈飾作品延展，讓更多民眾，也能一睹全台網路聲量最高的燈飾作品，ㄇㄚˊ幾兔將陪伴大小朋友過完寒假展至2/12。
觀光局表示，「翻轉未來視」燈籠這次受到高度討論，設計者林國慶以「翻轉」為核心概念，展現獨特角度看世界。「秘境神獸」作品富有宗教色彩，有7座神獸幻化成封神演義內神話動物，晚上在潭中小島自發光芒；及以璀璨星光銀河的概念藉光影打造一個光廊的「穿越時空」等，都將原地展至2/28。
另外，作品「兔高高の洞物派對」，有兔高高、高雄熊、歡喜鼠、咕咕雞、紅豬豬、LuLu（長頸鹿）以及動物園的明星獴弟弟（狐獴）等夥伴，將移到蓮池潭兒童公園及壽山動物園繼續展出。
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