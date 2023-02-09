屏東縣長治鄉2月10日舉辦徵才 27家廠商釋出逾300個職缺

勞動部高屏澎東分署屏東就業中心在2月10日(周五)上午9時至中午12時30分，在屏東縣長治鄉公所停車場舉辦「長治地區現場徵才活動」，邀請27家廠商，包含生技、加工食品製造業、倉儲業、批發零售業、餐飲門市服務業、資訊服務業、照顧服務業等，釋出逾300個工作機會，歡迎有就業需求、欲轉職的民眾把握機會，踴躍前往求職。

屏東就業中心主任翁素足說，此次徵才吸引在地廠商與知名企業參與，喬本生醫釋出職安專員、倉儲人員等職缺；大江生醫釋出廠務助理、倉運帳務管理、生產技術人員等職缺；南部化成釋出機台操作員、甲級職業安全衛生管理師、MES系統工程師等職缺；全日物流屏科分公司釋出冷鏈物流士、倉儲／理貨人員等職缺；

台灣矢崎股份有限公司釋出壓出機操作人員、報關人員等職缺。

屏東就業中心指出，大江生醫釋出月薪3萬7千元至4萬5千元的生產技術人員職缺；南部化成釋出月薪逾4萬元甲級職業安全衛生管理師及MES系統工程師職缺；全日物流屏科分公司釋出月薪3萬8千元至4萬5千元的冷鏈物流士職缺；能友企業釋出月薪3萬5千元至4萬元的廠務人員職缺；鼎基先進材料釋出月薪3萬8千至4萬3千元的技術員職缺；豐釧機械釋出月薪3萬8千至4萬的機械設計工程師職缺。

屏東就業中心在2月24日在新園鄉農會供銷部倉庫，舉辦徵才，相關資訊電洽08-7360481或08-7559955＃229洽詢。