影／金門陳氏宗親遵古禮祭祖場面隆重 參加者說超感動

金門縣潁川堂陳氏宗親春季祭祖大典今天在金城鎮的陳氏宗祠隆重舉行，來自全縣各地「十三陳」宗親代表500多人齊聚一堂，連遠在馬來西亞與台中高雄的宗親也到場參與春季祭祖大典儀式，金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍等人都出席參加陳氏宗親祭祖聯誼餐會活動，現場氣氛熱絡。

金門縣陳氏宗親在每年的春、秋兩季祭典，是陳氏宗族內重要的祭祀大典活動。今年的陳氏宗親春季祭祖大典依慣例在上午10時隆重舉行，全程依傳統祭典儀程，儀式首先由金門縣陳福海縣長擔任主祭官祭拜文昌帝君，接著由輪值股湖前陳氏宗親會理事長陳國才擔任主祭官，率陪與祭者遵循古禮儀式，虔誠的向祖先祭拜，整個祭典十分莊嚴肅穆。

在陳氏宗親春季祭祖大典之後，也完成塔后股與碧山股移交儀式，包括金門縣潁川堂陳氏宗親會理事長陳進源、名譽理事長陳聰泉與新科議員陳泱湖、陳錦湖等人都全程在場參與；中午也依循慣例假宗祠舉行新春聯誼餐會，席開40多桌，聯絡宗親情誼。

首次前來參加陳氏大宗祭祖典禮的拿來西亞馬六甲準拿督陳為寶表示，看到這樣的場面，相當感動，先前有參加過下坑的祭祖，但人沒像這次這麼多，他說，自己是由阿公、阿嬤帶大的，他們從小就教導他「祖先來自金門下坑」，做人要飲水思源，不能忘本，所以他這次約台北友人陳柏翰一起來參與。

財團法人陳德星堂青年團團長兼執行秘書陳柏翰說，他的族譜記錄是在小金門，這次他過來金門，特別要去尋根，希望可以找到，他也透露，在台灣也有參與過祭典，但感覺金門保留最傳統原汁原味感覺，第一次來參加，就深受感動。

據了解，今天的祭祖是歷年來最盛大的，與會的陳氏大老就說，應該是疫情稍緩，不少台灣的宗親也來參加，包括台中、台南、高雄等地的陳氏宗親共100多人專程來金門參加祭祖，財團法人陳桂記大宗詞董事長陳裕榮還特別送族譜跟他們交流典藏。