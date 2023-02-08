為土耳其祈求平安傳遞祝福！愛河燈光點上一片土耳其藍

土耳其南部靠近敘利亞邊境地區發生強震，傷亡慘重。為傳遞台灣最深刻的祝福，祈願災區盡早復原，高雄市政府今天起至12日晚間7點30分至午夜12點，透過城市地標愛河燈光系統，點亮具象徵帶來希望及能量的土耳其藍色，橫跨愛河水岸六座橋體及高流建築，祈求土耳其平安。

高雄市長陳其邁表示，台灣也曾經歷過重大震災，對土耳其傷痛感同身受。為表達台灣對土耳其的祝福，今晚點亮代表高雄母親之河的愛河燈光，以城市母親之河的光芒，向遠方的友國傳遞祝福，燈光更以象徵希望、能量的土耳其藍色入光。台灣1999年921大地震時，土耳其也是第一時間伸出援手，至今台灣人仍感念在心。

土耳其地震發生後，台灣除第一時間派遣國際搜救隊前往土耳其協助搜救外，外交部並已開設捐款帳戶，盼進一步幫助土國政府安置災民，也祈求傷者早日康復、逝者安息，災區盡早復原。

高雄市文化局局長王文翠表示，這次愛河智慧燈光特別選擇土耳其藍作為傳遞祝福的載體，燈光連動愛河水岸及六座橋體。清澈的土耳其藍，是藍色清真寺中鑲嵌藍釉瓷磚折射出的藍色光芒，也是土耳其玉的顏色，而土耳其玉製作成的藍眼石可以保佑平安。