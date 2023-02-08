影／瑞士國會友台小組訪金門 對戰地史蹟留下深刻印象
來台訪問的瑞士聯邦國會友台小組訪問團今天下午參觀北山播音站、古寧頭戰史館與北山古洋樓等戰地史蹟點，看到金門與廈門間的距離這麼近，這些外賓都相當驚訝；金門縣立委陳玉珍也到場相陪，充當「地陪」，陳玉珍也強調，金門人經歷過戰爭，嚮往與追求和平。
「我愛金門！」在陳玉珍的中文教導下，瑞士國會友台小組共同主席莫麟納議員也站在大聲公前高喊，讓在場的外賓與人員聽了都笑的相當開心。眾人對金門一眼望過去就可以看到廈門，相當詫異，直說，距離真的好近。
陳玉珍表示，「有朋自遠方來」，此次瑞士國會議員來金門參訪，非常歡迎他們，她說當中有一位議員，還是她去年造訪瑞士時認識的議員，這次再度相逢，兩人都很開心。
陳玉珍說，她今天跟外國的議員們介紹，金門跟廈門距離相當近，只有1500公尺的距離，也介紹了新建大嶝機場，以後會有8千多萬人次在此出入，告訴他們當地居民的想法，喜歡和平，跟大陸往來很密切。
她說，昨天金門縣議會有兩個次級黨團，也提出金門「和平非軍事區」，這是所有金門人的心願。
據了解，瑞士聯邦國會友台小組訪問團來參訪金門，主要是想來看看兩岸的第一線，陳玉珍還帶著他們參觀北山播音站，介紹以前鄧麗君在此做心戰喊話，讓他們聽了也頻頻說，很難想像。
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