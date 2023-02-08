快訊

全台有感！18:49花東發生規模5.4地震、最大震度4級

土耳其強震死傷慘重！7歲姐瓦礫下肉身護弟 受困逾17小時獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東農科聯發生技斥資1億擴建新廠 推動智慧農業再升級

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東農業生物科技園區的廠商聯發生物科技公司，因應智慧科技農業升級與拓展國外市場需求，斥資1億元打造營運中心與菌王產線，今舉行動土典禮，預計今年底完工。記者劉星君／攝影
屏東農業生物科技園區的廠商聯發生物科技公司，因應智慧科技農業升級與拓展國外市場需求，斥資1億元打造營運中心與菌王產線，今舉行動土典禮，預計今年底完工。記者劉星君／攝影

屏東農業生物科技園區的廠商聯發生物科技公司，因應智慧科技農業升級與拓展國外市場需求，聯發生技斥資1億元打造營運中心與菌王產線，今舉行動土典禮，預計今年底完工。

聯發生科董事長劉健誼說，將把台灣的微生物發酵技術透過雲端控制設備的轉，行銷全世界，並且將國外的資訊回到台灣研究，第一期工程投資1億餘元。

聯發生物科技成立20年主要製造微生物產品，包含微生物肥料、微生物農藥、環境用微生物與飼料添加用的微生物，在國內農用微生物的領域占有一席之地，2007年進駐農科園區，2008年完成廠房興建，曾獲農委會科技農企業菁創獎、國家品質標章等榮譽。

聯發生技指出，除了在原有微生物產品努力，積極地將科技與農業結合。藉由農業業界科專補助，順利開發出菌王設備。該設備是可移動式的常壓發酵設備，搭配人工智慧物聯網（AIoT）技術，提升運作效率、改善風險管理、改善客戶體驗並降低使用成本，讓農用微生物的生產可以更上一層樓。

聯發生技指出，菌王機台推出後受市場歡迎，原有的生產能量已近飽和。為了後續產能，讓菌王推廣更順利，興建一棟新的4層樓辦公大樓，包含菌王組裝與出貨區、辦公室、生活區等，總土地面積3264坪，為公司開啟新局。

聯發生技指出，菌王將成為農業微生物推廣利器，也能成為新的農業資訊推播平台。菌王使用過程中，也能收集國內外常用的發酵菌株與技術回饋，成為數據收集與分析的大平台。

屏東農業生物科技園區的廠商聯發生物科技公司，因應智慧科技農業升級與拓展國外市場需求，斥資1億元打造營運中心與菌王產線，今舉行動土典禮，預計今年底完工。記者劉星君／攝影
屏東農業生物科技園區的廠商聯發生物科技公司，因應智慧科技農業升級與拓展國外市場需求，斥資1億元打造營運中心與菌王產線，今舉行動土典禮，預計今年底完工。記者劉星君／攝影

生技 飼料 極地

延伸閱讀

限量10組！Manhart Range Rover Sport SV 650升級套件

碗公的多重宇宙！Suzuki Swace新增全數位儀表和中控螢幕 油電動力再升級

全面凍漲 茹曦酒店Sunny Buffet 2/13起菜色升級不加價

杏一1月營收5.67億、年增0.38% 今年首推白金會員新制

相關新聞

馬祖兩條海纜全斷一度連手機都斷訊 民眾哀鴻遍野

「中華電信又斷訊嗎？」馬祖地區的民眾今天中午又發生網路斷線，一度連手機都斷訊號，據中華電信表示，原來是於今天中午約12點...

影／瑞士國會友台小組訪金門 對戰地史蹟留下深刻印象

來台訪問的瑞士聯邦國會友台小組訪問團今天下午參觀北山播音站、古寧頭戰史館與北山古洋樓等戰地史蹟點，看到金門與廈門間的距離...

屏東農科聯發生技斥資1億擴建新廠 推動智慧農業再升級

屏東農業生物科技園區的廠商聯發生物科技公司，因應智慧科技農業升級與拓展國外市場需求，聯發生技斥資1億元打造營運中心與菌王...

關懷弱勢 新科民代許燕輝捐選舉補助款助弱勢家庭

去年金門五合一選舉，新科金城鎮鎮民代表許燕輝得到選民支持，獲得1299的票數，許燕輝今天特別將領到的選票補助款及長女入職...

宋江創意陣頭大賽首度開放社會組參賽 總獎金210萬元

今年度高雄內門宋江陣又來了！2月25日將在內門南海紫竹寺登場，全國宋江創意陣頭大賽回歸舉辦，首度開放非學生隊伍報名參賽。...

瑞士國會友台小組訪金門 關切民眾對兩岸與民生看法

來台訪問的瑞士聯邦國會友台小組訪問團，今天上午搭機蒞金，隨後拜會金門縣副縣長李文良，瞭解金門民眾對兩岸關係的看法，李文良...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦