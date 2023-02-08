屏東農科聯發生技斥資1億擴建新廠 推動智慧農業再升級

屏東農業生物科技園區的廠商聯發生物科技公司，因應智慧科技農業升級與拓展國外市場需求，聯發生技斥資1億元打造營運中心與菌王產線，今舉行動土典禮，預計今年底完工。

聯發生科董事長劉健誼說，將把台灣的微生物發酵技術透過雲端控制設備的轉，行銷全世界，並且將國外的資訊回到台灣研究，第一期工程投資1億餘元。

聯發生物科技成立20年主要製造微生物產品，包含微生物肥料、微生物農藥、環境用微生物與飼料添加用的微生物，在國內農用微生物的領域占有一席之地，2007年進駐農科園區，2008年完成廠房興建，曾獲農委會科技農企業菁創獎、國家品質標章等榮譽。

聯發生技指出，除了在原有微生物產品努力，積極地將科技與農業結合。藉由農業業界科專補助，順利開發出菌王設備。該設備是可移動式的常壓發酵設備，搭配人工智慧物聯網（AIoT）技術，提升運作效率、改善風險管理、改善客戶體驗並降低使用成本，讓農用微生物的生產可以更上一層樓。

聯發生技指出，菌王機台推出後受市場歡迎，原有的生產能量已近飽和。為了後續產能，讓菌王推廣更順利，興建一棟新的4層樓辦公大樓，包含菌王組裝與出貨區、辦公室、生活區等，總土地面積3264坪，為公司開啟新局。