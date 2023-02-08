馬祖兩條海纜全斷一度連手機都斷訊 民眾哀鴻遍野

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖地區的民眾今天中午又發生網路斷線，一度連手機都斷訊號。記者蔡家蓁／攝影
馬祖地區的民眾今天中午又發生網路斷線，一度連手機都斷訊號。記者蔡家蓁／攝影

中華電信又斷訊嗎？」馬祖地區的民眾今天中午又發生網路斷線，一度連手機都斷訊號，據中華電信表示，原來是於今天中午約12點32分，在距馬祖南竿機房約40公里附近海域又發生斷纜事件，據了解，目前台灣至馬祖間兩條海纜全斷，斷纜原因疑似遭一艘貨輪損害。

關於馬祖斷網一事，民進黨連江縣黨部主委李問也發文表示，他第一時間有立即跟立委洪申翰辦公室反映，請他們跟中華電信了解狀況，目前中華電信已啟動微波備援服務。

中華電信也發布新聞稿表示，由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」，在2月2日晚上約7點30分，在距東引機房端約52公里附近海域發生斷纜後，台馬通信自動切換至由桃園到馬祖南竿的「台馬第三海纜」正常運作，但很遺憾的是台馬第三海纜，在今天中午約12點32分又發生斷纜事件，致目前台灣至馬祖間兩條海纜全斷。

中華電信在馬祖-台灣建有微波系統做第二重備援，因此語音通話、政府國安與重要民生等電路均已切換至微波備援服務，而行動及寬頻上網及MOD等服務因微波頻寬有限，有網路壅塞現象，造成鄉親客戶不便，敬請見諒!

據了解，中華電信現已緊急洽請國際海纜船儘速抵台搶修，後續關懷措施也將依服務契約相關規定辦理。

對於大斷網，馬祖民眾紛紛在網路LINE留言說「哀鴻遍野」，希望中華電信趕快修好，讓他們趕快從「與世隔絕」的境界，重新回歸網路世界；也有人說，這次斷網斷的太徹底，希望中華電信可以提供好一點的補償策略。

關於馬祖斷網一事，民進黨連江縣黨部主委李問也發文表示，他第一時間有立即跟立委洪申翰辦公室反映，請他們跟中華電信了解狀況，目前中華電信已啟動微波備援服務。圖／翻攝李問臉書
關於馬祖斷網一事，民進黨連江縣黨部主委李問也發文表示，他第一時間有立即跟立委洪申翰辦公室反映，請他們跟中華電信了解狀況，目前中華電信已啟動微波備援服務。圖／翻攝李問臉書

馬祖 南竿 桃園 中華電信

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