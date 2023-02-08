關懷弱勢 新科民代許燕輝捐選舉補助款助弱勢家庭

去年金門五合一選舉，新科金城鎮鎮民代表許燕輝得到選民支持，獲得1299的票數，許燕輝今天特別將領到的選票補助款及長女入職就業的第一次包給他過年紅包共同捐贈，合計新台幣5萬元整，捐贈慰問金城地區的10位弱勢家庭，讓他們超感激的。

本身是金門家扶中心副主任委員的許燕輝，長期投入地區公益慈善活動和扶助弱勢家庭，曾在102年以自己創辦冠峯建設有限公司的名義，捐贈金門縣政府新台幣100萬元整，作為本縣五鄉鎮弱勢族群慰問關懷經費。

此次許燕輝參選第十三屆金城鎮民代表選舉，順利當選鎮民，他表示，這次選舉非常感謝金城鎮民一路上的支持與肯定，秉持著取之社會，用之社會的從政初衷，將選舉補助款全數做公益，盼藉由選民支持的每一張選票，都能將個人小愛化成大愛，幫助、關懷城區有需要的弱勢家庭、社會團體及孩童。

許燕輝表示，今日將得票補助款全數捐出作公益，感謝支持的民眾讓他能順利當選，而每一位支持的選民，都一起做了助人的善事。更要感謝金城鎮的鄉親支持，讓他能順利當選，有機會服務更廣闊的民眾，讓金城更新、更新金城，未來鄉親有任何需要協助幫忙，都可以隨時找他協助。

他也表示，此次慰問十位城區弱勢家庭的款項，是以將一票30元的選舉補助款，計38970元；及大女兒許沂婕去年大學剛畢業，進入職場社會新鮮人的第一份工作，目前任職於台北勤業眾信聯合會計師事務所，年節特別包給父親第一個紅包一萬元，另自己再補足餘額，共計新台幣5萬元整，一同和女兒做公益，並教育孩子必須對社會盡一份心力，能拋磚引玉的效果，把愛延續下去，也激發社會群己力量，共同發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，讓愛散播傳送給每位需要幫助的人，讓愛心不斷延續。