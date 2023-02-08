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宋江創意陣頭大賽首度開放社會組參賽 總獎金210萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
2月25日、2月26日、3月4日將有「宋江大宴」。圖／高市觀光局提供
2月25日、2月26日、3月4日將有「宋江大宴」。圖／高市觀光局提供

今年度高雄內門宋江陣又來了！2月25日將在內門南海紫竹寺登場，全國宋江創意陣頭大賽回歸舉辦，首度開放非學生隊伍報名參賽。市府觀光局表示，2月25日、26日舉辦初賽，3月4日進行決賽，全國共9隊將競逐武林盟主寶座，勝出者可抱回第一名獎金80萬元，總獎金高達210萬。

2023高雄內門宋江陣2月25日至3月8日登場，今年由南海紫竹寺新任主委湯富隆（阿隆師）掌廚，特地為宋江大宴設計全新菜單，228連假有廟會系列活動。

觀光局指出，今年恢復舉辦宋江創意陣頭大賽，首次開放學校以外團隊報名，共有「晨曦武藝表演團」、「鳳武薪傳-西螺鳳山館」、「西螺七崁武術文教基金會」、「臺南大學」、「實踐大學高雄校區」、「樹德傳藝」、「龍武傳藝坊」、「菁寮國中小聯隊」及「六甲國中」等九支隊伍角逐名次。

此外，今年開放學校以外團體報名，第一名獎金80萬元，評審團由傳統領域代表及創新表演代表各半組成，尊重傳統文化傳承，也鼓勵加入創新元素。

今年「宋江大宴」將在2月25日、2月26日、3月4日開放訂桌，高鐵左營站有接駁專車直達南海紫竹寺會場，預約票價每人來回300元，也可在高鐵站搭旗美國道快捷10號公車至旗山轉運站，轉運站備有免費接駁車開抵活動會場。

2023高雄內門宋江陣2月25日至3月8日登場，今年在南海紫竹寺舉辦。圖／高市觀光局提供
2023高雄內門宋江陣2月25日至3月8日登場，今年在南海紫竹寺舉辦。圖／高市觀光局提供
2023高雄內門宋江陣2月25日至3月8日登場，今年在南海紫竹寺舉辦。圖／高市觀光局提供
2023高雄內門宋江陣2月25日至3月8日登場，今年在南海紫竹寺舉辦。圖／高市觀光局提供

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