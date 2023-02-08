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瑞士國會友台小組訪金門 關切民眾對兩岸與民生看法

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
副縣長李文良(左)贈送金門高粱酒給瑞士國會友台小組共同主席莫麟納議員。記者蔡家蓁／攝影
副縣長李文良(左)贈送金門高粱酒給瑞士國會友台小組共同主席莫麟納議員。記者蔡家蓁／攝影

來台訪問的瑞士聯邦國會友台小組訪問團，今天上午搭機蒞金，隨後拜會金門縣副縣長李文良，瞭解金門民眾對兩岸關係的看法，李文良表示，金門民眾的基本生活需求與兩岸關係息息相關，包括兩岸通水等，金門的小事，都是大事，金門須在兩岸氛圍中求平衡點。

今天到訪的訪問團由社會黨莫麟納和綠黨議員瓦德共同率領，成員包括綠黨議員波雪、瑞士人民黨議員尼德格、社會黨議員阿堤契等人。其中，阿堤契為土耳其裔 ，會談前，李文良也表達對土耳其震災的關切。議員關心金門如何尋求資源。

李文良表示，金門雖然是個只有150平方公里大的小島，但在兩岸關係中角色敏感，例如「缺水」的議題其實很單純，但是在金門是個政治議題，兩岸政府都面臨挑戰。他說，4年前金門自晉江接水，現在金門7到8成的民生用水來自中國。

他也以兩岸「小三通」為例說明，停航近3年，中國新移民、在中國工作的金門鄉親無法返鄉，這是民眾需求，但又牽涉政治因素。好在目前出現好的結果，「小三通」重新啟動，並進入第二階段的常態化「小三通」。

李文良提到，金門民眾的基本生活需求與兩岸關係息息相關，既敏感又重要，政府需要面對。他也強調，不是我們挑戰兩岸思維，這只是反映民眾需求立基點，金門要在兩岸氛圍中尋求平衡點。

莫麟納表示，瑞士在歐洲地理位置上也很特殊，周圍也有很多小國環伺，與金門的情況頗為相似，所以對金門身處兩岸緊張複雜關係中兩難，感同身受，盼友台小組未來能與金門有更多的交流。

話鋒一轉，李文良也介紹金門的歷史，他說，過去因戰亂，先輩下南洋或移居台灣，使得在外的金門鄉親遠比長住金門的民眾多得多；金門的閩南建築、僑鄉文化、自然生態都值得一探究竟。

瑞士國會友台小組一行今早飛抵金門參訪，拜會縣府交流兩岸與民生議題。記者蔡家蓁／攝影
瑞士國會友台小組一行今早飛抵金門參訪，拜會縣府交流兩岸與民生議題。記者蔡家蓁／攝影
副縣長李文良(左四)贈送給瑞士聯邦國會友台小組訪問團的每位貴賓1瓶紀念酒留念，盼他們帶回瑞士為金酒多多宣傳。記者蔡家蓁／攝影
副縣長李文良(左四)贈送給瑞士聯邦國會友台小組訪問團的每位貴賓1瓶紀念酒留念，盼他們帶回瑞士為金酒多多宣傳。記者蔡家蓁／攝影

金門 議員 瑞士

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