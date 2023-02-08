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六堆祈福尖炮城11日起辦2天 客英語導覽接軌國際
屏東開春客庄大節「六堆祈福尖炮城」將在2月11到12日在五溝國小尖炮城主題活動場域舉行，今年節慶活動中，融入客英雙語導覽，展現屏東多元文化接軌國際。
客務處指出，六堆祈福尖炮城民俗湖洞，在全國指定保存的客家聚落五溝水已流傅百年，節慶活動結合五溝水豐富人文與生態，兼具在地文化特色與教育意涵。
客務處指出，今年尖炮城賽事總獎金高達35萬元，廣邀全國民眾参與，除了往年團體及個人傳統尖炮城賽事、歡樂趣味的水球尖炮城、盤花、藝文展演及好客市集外，今年增加親子同樂的水槍戰場攻堅戰、年節博弈闖關與多元文化手作DIY，退有由客庄文化觀光解說員帶路的尖炮城體驗遊程，並走讀五溝傳統客家建築、農事體驗、貴燈夜遊及水圳祕境景點。
客務處指出，今年營造客英雙語營造客庄大節，邀請在台國際學生參與，藉由不同文化的交流，傳遞客家文化的獨特性與包容性，邀請大家親訪大武山下客家聚落。
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