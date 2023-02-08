高雄重陽敬老禮金「凍漲13年」 議員建議調至2千元起跳
全球面臨通貨膨脹及物價上漲壓力，高市議會今日審查社政部門預算。議員李喬如指出，高雄市的重陽敬老禮金13年未調整，建議由現行的1000元提升至2000元。社會局表示，今年預算已編定，明年再來研議辦理。
高雄市65歲以上人口近50萬，每人約增加1萬8000人。今年度社會局重陽敬老禮金預算編列共編列5億6000萬元，55至64歲原住民及65至79歲每人致贈1000元、80至89歲每人1500元、90至99歲每人5000元、100歲以上人瑞每人10000元。
民進黨議員李喬如指出，65歲以上市民敬老金從最初600元調升至800元，後來又調整至目前的1000元，以前這個「錢可能很大」現在已經沒什麼感覺，13年未調整，物價今非昔比，1000元已經不符合長者需求及期待，建議調整為2000元。
李說，光從一碗麵多少錢能看出物價差別，今年預算已經送出來沒有機會再增加，若今年有追加預算願意支持，盼市長陳其邁定奪。
社會局長謝琍琍回應說，市長相當關心長者福利及各項服務，若增加經費將對市府財政產生影響，今年會有妥適應因應，盼能在民國113年預算呈現。
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