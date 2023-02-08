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影／越來越頻繁...相隔3個多月 萬丹泥火山深夜噴發波及1期稻作

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹泥火山昨天深夜又再度噴發，今天清晨泥火山噴發停止，但留下泥漿讓人頭痛，流入農田。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹泥火山昨天深夜又再度噴發，今天清晨泥火山噴發停止，但留下泥漿讓人頭痛，流入農田。記者劉星君／攝影

相隔3個多月，屏東縣萬丹泥火山昨天深夜再度噴發，萬丹鄉灣內村長陳玉意今凌晨在臉書發文說，「半夜不平靜，舊地重遊真討厭，連電線都走火，深夜找不到怪手無法引流，農民啊，農民可憐喔」，噴發時間從昨晚11點20分到今清晨5點多，現已經停止噴發，乾掉泥漿流入農田讓人很苦惱。

萬丹泥火山昨晚間11點20分噴發，這次噴發地點仍然在皇源聖殿周邊，皇源聖殿堂主張寶慧說，這次噴發有3個地點，5個孔洞，泥火山噴發今天清晨5點多停止，後續開始清除泥漿。

灣內村長陳玉意無奈說，泥火山近期噴發次數越來越頻繁，去年噴發三次，今年2月就噴發，以往大多損害二期稻作、種植紅豆期間，這次噴發地點，在皇源聖殿周邊、還有水利溝上，也有農田，噴發孔洞位置連成一條線。

陳玉意說，希望相關單位正視泥火山噴發後，乾掉泥漿的處理問題，希望能列入天然災害救助。

農業處長鄭永裕說，泥火山噴發難預測，因泥火山造成農作物毀損，縣府比照天然災害救助辦法，用縣款提供農民補助，依水災救助標準農田埋沒每公頃救助5萬元。

屏東縣萬丹泥火山昨天深夜又再度噴發。圖／萬丹鄉灣內村長陳玉意提供
屏東縣萬丹泥火山昨天深夜又再度噴發。圖／萬丹鄉灣內村長陳玉意提供
屏東縣萬丹泥火山昨天深夜又再度噴發，今天清晨泥火山噴發停止，但留下泥漿讓人頭痛，流入農田。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹泥火山昨天深夜又再度噴發，今天清晨泥火山噴發停止，但留下泥漿讓人頭痛，流入農田。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹泥火山昨天深夜又再度噴發，今天清晨泥火山噴發停止，但留下泥漿讓人頭痛，流入農田。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹泥火山昨天深夜又再度噴發，今天清晨泥火山噴發停止，但留下泥漿讓人頭痛，流入農田。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹泥火山昨天深夜又再度噴發，今天清晨泥火山噴發停止，但留下泥漿讓人頭痛。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹泥火山昨天深夜又再度噴發，今天清晨泥火山噴發停止，但留下泥漿讓人頭痛。記者劉星君／攝影

泥火山 萬丹 農民

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