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高雄市連續2年「0舉借」 減債金額破百億
高雄市負債2千多億，市長陳其邁上任後力求減債，成果看得見。高市財政局指出，去年高雄再度「0舉借」，110年、111年，連續2年達成0舉借目標，另償還受限債務76億元，直至去年底，高雄市共減少106億元債務，目前債務降為2387億，今年繼續朝0舉借目標邁進。
高市府今天召開市政會議，財政局報告本市債務償還情形。陳其邁責成各機關持續嚴守財政紀律、落實開源節流，市府將持續以零舉借為目標努力。
財政局長陳勇勝表示，111年度初估決算收支平衡，繼110年後，111年同樣「0舉借」，高雄市連續2年達成「0舉借」，另償還受限債務76億元，自市長陳其邁上任至111年底止，共減少106億負債。
陳勇勝說，市府團隊努力下，財政獲得多項第一成果。如高雄市去年促參金額620億元，全國第一，跟市長陳其邁上任前比較，成長130倍。去年1至10月營利事業銷售額4.76兆，110年同期4.49兆，成長6％；本市自有財源去年起突破千億，目前達1100億元，創歷史新高。市府將高利率銀行借款轉為較低利率公債（571億元）來取代，節省利息達4.11億元，六都第一。
近年高雄市負債情況如下，108年2467億，109 年2474億、 110年2447億、 111年2387億。陳其邁上任時高雄市負債2477億，含償還111公教輔購轉入債務約16億，共償還106億，目前債務降為 2387億。
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