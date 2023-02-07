小三通復航第二階段今啟動 相關防疫及購票政策看這裡

小三通復航第二階段從今天開始啟動，對於各項防疫與購票政策都略做調整，不少民眾都抱怨搞不清楚，縣府觀光處今天表示，自2月8日起，旅客於水頭碼頭購票時，僅需出示大陸地區入/出境健康聲明畫面截圖，浯江輪渡有限公司售票窗口不再查核PCR紙本證明；另也同步調整登記作業時間，由原本的最晚登記時間為開航前的前4天，調整為前3天。

縣府觀光處表示，縣府針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情情況與各方需求做動態式的檢討因應，並爭取金門小三通逐步開放、滾動擴班，讓更多兩岸民眾可以搭乘，也讓小三通航線發揮更大功能。

有鑑於小三通春節專案上路以來，有不少民眾反映諸多問題，為檢討更便捷之措施，陸委會於昨日以線上會議方式，邀集金門縣政府、移民署及航港局等相關單位研商小三通便捷措施。縣府於會議反應專案推動過程中，旅客、航商及縣府遭遇的問題，希望常態化後先針對「金門籍居民或其非金門籍之配偶與直系血親」、「陸配」及「陸生」等3類身份資格明確的民眾，得持有效身份證明文件及旅行證件等，於當日現場購票。

另非屬上述類別之個案或人道需求者，則於開航前三日向地方政府登記及審核。惟經會議充分討論，仍有部分技術性問題需解決，故會中請航港局等相關單位再協助研議解決措施，並請與會各單位保持聯繫、適時滾動調整，以儘速提供旅客更便捷的搭乘作業。

縣府指出，經會後與相關審核單位檢討作業流程，調整登記作業時間，由原本需提前4天訂位，調整為提前3天。因造冊及開放對象資格需求，現階段仍採預先登記方式推動。針對開放特定族群當日現場購票等便利措施，將再持續與相關單位溝通爭取。