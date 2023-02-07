小三通復航第二階段今啟動 相關防疫及購票政策看這裡
小三通復航第二階段從今天開始啟動，對於各項防疫與購票政策都略做調整，不少民眾都抱怨搞不清楚，縣府觀光處今天表示，自2月8日起，旅客於水頭碼頭購票時，僅需出示大陸地區入/出境健康聲明畫面截圖，浯江輪渡有限公司售票窗口不再查核PCR紙本證明；另也同步調整登記作業時間，由原本的最晚登記時間為開航前的前4天，調整為前3天。
縣府觀光處表示，縣府針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情情況與各方需求做動態式的檢討因應，並爭取金門小三通逐步開放、滾動擴班，讓更多兩岸民眾可以搭乘，也讓小三通航線發揮更大功能。
有鑑於小三通春節專案上路以來，有不少民眾反映諸多問題，為檢討更便捷之措施，陸委會於昨日以線上會議方式，邀集金門縣政府、移民署及航港局等相關單位研商小三通便捷措施。縣府於會議反應專案推動過程中，旅客、航商及縣府遭遇的問題，希望常態化後先針對「金門籍居民或其非金門籍之配偶與直系血親」、「陸配」及「陸生」等3類身份資格明確的民眾，得持有效身份證明文件及旅行證件等，於當日現場購票。
另非屬上述類別之個案或人道需求者，則於開航前三日向地方政府登記及審核。惟經會議充分討論，仍有部分技術性問題需解決，故會中請航港局等相關單位再協助研議解決措施，並請與會各單位保持聯繫、適時滾動調整，以儘速提供旅客更便捷的搭乘作業。
縣府指出，經會後與相關審核單位檢討作業流程，調整登記作業時間，由原本需提前4天訂位，調整為提前3天。因造冊及開放對象資格需求，現階段仍採預先登記方式推動。針對開放特定族群當日現場購票等便利措施，將再持續與相關單位溝通爭取。
另有關民眾反映赴陸PCR問題，縣府表示，該項規範是陸方規定，經縣府內部檢討，為了優化旅客通關的程序，減少購票等待的時間，自2月8日起，將由旅客自行將核酸檢測陰性證明結果確實填入大陸海關總署要求的健康聲明卡內，旅客於購票前僅需出示健康聲明畫面截圖，浯江輪渡有限公司售票窗口不再查核PCR紙本證明。
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