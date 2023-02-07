台船為海巡署建造15艘百噸級巡防救難艇 第14艘今下水

台船為海洋委員會海巡署艦隊分署建造100噸級巡防救難艇，今天在基隆廠舉行下水儀式，邀請海巡署巡防組長廖雲宏的妻子周祖珍擔任擲瓶人。台船共承造15艘巡防救難艇，今天下水的是第14艘，今年將全數交船。

台船副總經理周志明與海巡署艦隊分署長廖德成今天在台船基隆廠，共同主持巡防救難艇下水典禮，船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心等單位代表出席觀禮。

台船表示，台船為國內指標造船公司，擁有船舶建造、維修技術，並可配合海巡署及海軍造艦需求，參與各型作戰與後勤艦艇設計、建造工作。海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民。

配合中央政府國艦國造政策，海巡署委託台船建造15艘100噸級巡防救難艇，預計今年全數交船。台船也為海巡署建造4000噸級、1000噸級巡防救難艦，目前正在建造中。