大林蒲遷村案建物補償加物價調整 另再建500戶社宅

經濟部與高雄市政府11日舉辦大林蒲遷村第4場說明會，高雄市都發局表示，對大林蒲居民現有建築物的補償，以全新重建價格訂定補償標準並加計物價調整，讓居民可以有充裕的資金選擇適合的住宅；另外再興建至少500社會住宅供大林蒲居民優先申請租住。

高雄市都發局長吳文彥表示，為落實照顧居民，對於居民目前居住的房屋，不論合法與否都將以「全新重建價格補償」，且不因建物屋齡老舊而減價，都以相同等級建築物適用同一標準給予補償，並依遷村當年度的物調指數加計補償金額，不會有所差別。另為鼓勵民眾配合搬遷，於期限內自行拆遷且清運完竣者，也會加計建築物主體構造補償費25%的獎勵金；若為配合市府拆遷則發給建築物主體構造補償費10%獎勵金。

吳文彥指出，近年來物價波動幅度大，建築成本也相對提高。根據行政院主計處統計，相較於108年10月遷村基準日，營建物價調整指數至111年12月止，已達約122%。若依110年2月發布的大林蒲遷村安置計畫書（草案）專案標準試算，以鋼筋混凝土構造3至4層樓之第2類建築物為例，1坪全新重建價格補償金額為7萬2645元，加計物調及自行拆遷獎勵金25%後補償金額達1坪11萬零783元，補償金額隨著物調增加，實質提高補償，讓居民可依需求選擇適合的住宅類型。

考量搬遷後民眾蓋新厝或興建透天厝的需求，市府也將媒合優秀建築師的管道與辦法，以滿足民眾建屋的設計需要。如果民眾想選擇居住大樓，可以選擇選購買高市府興建的配售型安置住宅；對於無房地所有權的大林蒲居民或年輕人，高雄市政府也已與中央協力，在既有的250戶出租型安置住宅基礎上，再興建至少500社會住宅，供大林蒲居民優先申請租住。

都發局表示，在畸零地部分，高雄市政府也安排專屬街廓，讓小面積的地主能合併使用，若經由媒合集中配地達到可以建築的單元者，專案更補助45%的集合住宅的規畫設計費用，同時也提供媒合在地優秀建築師進行設計的管道，讓畸零地地主也能安心蓋新房、住新家。