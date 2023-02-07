高雄水情燈號升級綠燈 水利局：不影響民生及產業用水

經濟部水利署今日召開會議，會中決議將高雄水情燈號由正常供水藍燈升級為提醒綠燈，另方面高雄「南水北送」也暫停，5日起不再輸水至台南。高市水利局表示，水情日漸嚴峻，經過水源調度，澄清湖蓄水率已從63％回補至80％，6口抗旱水井可供水，再生水也可因應枯水期產業所需，每日增產1.3萬噸。

高雄市主要水源高屏溪攔河堰川流量持續下降，今天經濟部水利署召開會議，調整高市水情轉為提醒綠燈。市長陳其邁在市政會議指示水利局邀集南區水資源局及自來水公司加強水源調度表及監控應變措施，要求市府各機關調整用水及宣導節約用水。

水利局指出，水情進入綠燈，雖不影響民生及產業用水，仍須落實節水。

高雄單日用水約140萬噸，120萬噸民生用水、20萬噸是產業用水。民生用水部分，水利局強調，今年新鑿抗旱水井至2月6日止已有6口可供水，2月底11口可全數供水，每日增4.7萬噸備援水源。

產業用水部分，鳳山及臨海水資源中心，目前每日供應7.4萬噸再生水給產業使用，因應枯旱期間產業需求，未來每日可再增供1.3萬噸。此外，鳳山、臨海，楠梓、岡橋、大樹及旗美等6處汙水處理廠，每日總共可提供約1.8萬噸回收水，可用來沖洗街道、工地防止揚塵及澆灌等非人體接觸的次級使用水。