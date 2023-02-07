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高雄春天藝術節登場 有百部台灣電影草地音樂會

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
2023高雄春天藝術節3月11日、12日在高美館草坡，推出《影･響 台灣Ⅱ》100年100部台灣電影草地音樂會。圖／高雄市文化局提供
2023高雄春天藝術節3月11日、12日在高美館草坡，推出《影･響 台灣Ⅱ》100年100部台灣電影草地音樂會。圖／高雄市文化局提供

2023高雄春天藝術節3月11日、12日在高美館草坡，推出《影･響 台灣Ⅱ》100年100部台灣電影草地音樂會，集結超過100部珍貴的台灣各年代珍貴電影畫面、53首歌曲旋律，並邀請歌手范逸臣、李千娜、林生祥、楊大正、文香、陳明章及世紀合唱團，帶來多首耳熟能詳的電影主題曲。

高雄市文化局表示，2016年高雄春天藝術節自製全台第一場台灣電影交響音樂會《影．響 台灣50年50部電影》草地音樂會，集50年來橫跨三個世代50部台灣電影的感動。今年《影･響 台灣Ⅱ》節目加倍升級，一次展現100部電影珍貴畫面及53首電影主題曲、配樂，並攜手剪接大師林雍益操刀重現百部電影精華。

《影･響 台灣Ⅱ》由國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚擔綱節目製作與主持。主辦單位邀請李哲藝、劉聖賢、陳哲聖、李欣芸、柯智豪、李哲音、林奕承、李銘杰多位音樂大師，串起一首首電影主題曲與配樂旋律，包括《酒干倘賣無》、《魚仔He-R》、《漂浪之女》、《抉擇》、《媽媽請妳也保重》、《亞細亞的孤兒》、《幸福進行曲》、《戀戀風塵》、《桂花巷》、《魯冰花》、《愛神大眼睛》、《刻在我心底的名字》、《國境之南》等共53首。

草地音樂會的電影畫面，有悲情城市、臥虎藏龍、刺客聶隱娘、哈勇家、陽光普照、瀑布、戀戀風塵、海角七號、最好的時光、我是一片雲、素還真、返校、千禧曼波、盛夏光年、推手、異域、咒、雙瞳、一家子兒咕咕叫、小城故事、聽見歌在唱、孤味、血觀音、天馬茶房、大佛普拉斯、刻在你心底的名字、諸葛四郎、KANO、美麗時光、龍門客棧、幸福路上、俠女、星空、女朋友男朋友、黑白道、紅衣小女孩、范保德、父後七日、聖石傳說、兒子的大玩偶、飲食男女、魔法阿媽、關於我和鬼變成家人的那件事、不能說的秘密、月光下我記得、少林寺十八銅人、超級大國民、太陽的孩子、練習曲、再見台北等多部經典電影。

《影･響 台灣Ⅱ》100年100部台灣電影草地音樂會，票價499元，四張九折，購票可上OPENTIX兩廳院生活售票網購票，節目資訊可上春藝官網https://ksaf.khcc.gov.tw/查詢。

藝人范逸臣將參與2023《影響台灣II》草音演出。圖／高雄市文化局提供
藝人范逸臣將參與2023《影響台灣II》草音演出。圖／高雄市文化局提供

音樂會 藝術節 高雄市

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