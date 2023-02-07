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高雄也有缺水危機！水利署：水情燈號轉為提醒綠燈

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
水利署於今（7）日邀集各單位召開2023年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第3次工作會議。經會議討論，決定於2月7日將高雄地區水情燈號轉為提醒綠燈。 示意圖／ingimage
水利署於今（7）日邀集各單位召開2023年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第3次工作會議。經會議討論，決定於2月7日將高雄地區水情燈號轉為提醒綠燈。 示意圖／ingimage

水利署於今（7）日邀集各單位召開2023年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第3次工作會議。經會議討論，考量南部降雨持續偏少，河川流量減少，為穩定供水及順利銜接至豐水期雨季來臨，除目前嘉義地區為水情提醒綠燈、台南地區夜間減壓供水黃燈外，決定於2月7日將高雄地區水情燈號轉為提醒綠燈。台南黃燈減壓供水時間也擴大兩小時。

水利署表示，面對全球氣候變遷帶來枯旱風險及威脅，自去年6月起已提前部署採取節水調度及啟動相關防旱工作因應，並於11月24日成立旱災經濟部災害緊急應變小組，並已召開42次防旱工作小組及節約用水6.1億噸，超過1座曾文水庫，目前全台各地水庫蓄水率3成至9成以上。考量去年南部降雨為近30年最低，南部河川流量持續減少，加上中央氣象局展望未來1季降雨仍未見樂觀，因此，需要進一步採取更審慎的節水調度措施，以因應後續南部各標的用水需求。

水利署強調，目前台南(黃燈自來水減壓供水)地區，在減少影響民眾生活用水原則下，自即日起減壓時段由原本夜間11時至隔日早上5時擴大為夜間10時至隔日早上6時，以達節水5%為目標；另產業自主節水部分也請提升至7%以上為目標，請科技部、工業局及加工出口區加以落實管控，並滾動檢討各項供水調度防旱措施。

水利署也呼籲，未來降雨不確性仍高，春雨及梅雨為後續關注重點，氣候變遷挑戰不容小覷，請全國民眾養成節約用水好習慣，全力省下每一滴水資源，共同為穩定供水盡一份心力。

水利署 曾文水庫 台南 高雄市

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