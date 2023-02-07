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運用囤房稅減輕居住負擔！高市推出三方案實踐居住正義

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
凱旋青樹社會住宅規畫245戶，2月1日至5日開放賞屋共接待了2998組、3800人次。記者徐如宜／攝影
凱旋青樹社會住宅規畫245戶，2月1日至5日開放賞屋共接待了2998組、3800人次。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天在凱旋青樹社會住宅宣布，高雄市囤房稅收預計3億，市府將運用囤房稅實踐居住正義，提出折減社會住宅租金專案、加碼租金補貼支持育兒家庭、首購族購屋貸款利息補貼三大方案，以常態性補助減輕民眾居住負擔。

凱旋青樹社會住宅規畫245戶，2月1日至5日開放賞屋，共接待2998組、3800人次。陳其邁表示，苓雅區凱旋青樹社宅，租金訂定參考其他五都一般戶約市價8折、關懷戶約市價6折；市府將運用囤房稅補貼，一般戶租金折減為市價7.5折、關懷戶租金折減為市價5折，以大幅減輕租屋族群的負擔，未來也將依此原則針對新完工的社宅訂定優惠。

陳其邁表示，針對在一般租屋市場的承租戶，也會配合內政部300億租金補貼及高雄市增額租金補貼方案，加碼給予育兒家庭一次性租金補貼，1名12歲以下子女給予4千元租金補貼，2名給予8千元，3名以上給予1萬2千元，減輕育兒家庭的經濟負擔。

考量近期利率調升，高市府為減輕首購族的負擔，將接洽協調高雄銀行配合，提供設籍高雄市民於高雄市首購住宅貸款方案的意願。陳其邁說，初步規劃貸款條件為上限800萬元、最高可貸8成、年期最長30年，並由市府運用囤房稅稅收補貼利率0.45%，為期3年，預估有600戶可受惠。

都發局指出，課徵囤房稅主要是為消弭長期房地產投資效益凌駕於居住效用的功能錯置，希望透過稅率調整、政策重分配機制，提高非自住房屋持有成本，遏止炒房投機行為，並促使多屋族釋出閒置房屋，以增加房屋供給量、降低空屋率、減輕居住負擔，。

都發局指出，凱旋青樹社宅今天起至3月1日受理申請，有申租意願的民眾要把握機會提，申請方式包括線上、郵寄及都發局臨櫃申請，洽詢電話07-3368333轉2649-2651。

高雄市長陳其邁宣布，市府提出折減社會住宅租金專案、加碼租金補貼支持育兒家庭、首購族購屋貸款利息補貼三大方案，實踐居住正義擔。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁宣布，市府提出折減社會住宅租金專案、加碼租金補貼支持育兒家庭、首購族購屋貸款利息補貼三大方案，實踐居住正義擔。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）感謝協助凱旋青樹社宅的廠商。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）感謝協助凱旋青樹社宅的廠商。記者徐如宜／攝影
凱旋青樹社會住宅規畫245戶，2月1日至5日開放賞屋共接待了2998組、3800人次。記者徐如宜／攝影
凱旋青樹社會住宅規畫245戶，2月1日至5日開放賞屋共接待了2998組、3800人次。記者徐如宜／攝影
凱旋青樹社會住宅規畫245戶，2月1日至5日開放賞屋共接待了2998組、3800人次。記者徐如宜／攝影
凱旋青樹社會住宅規畫245戶，2月1日至5日開放賞屋共接待了2998組、3800人次。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁宣布，市府提出折減社會住宅租金專案、加碼租金補貼支持育兒家庭、首購族購屋貸款利息補貼三大方案，實踐居住正義擔。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁宣布，市府提出折減社會住宅租金專案、加碼租金補貼支持育兒家庭、首購族購屋貸款利息補貼三大方案，實踐居住正義擔。記者徐如宜／攝影

租金補貼 陳其邁

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